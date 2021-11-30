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Bir sendikadan daha asgari ücret talebi! 2022 Asgari ücret ne kadar olacak?

30.11.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılına az bir süre kala vatandaşlar asgari ücret konusundaki araştırmalarını sürdürüyor. Yeni yıla son bir ay kalırken, asgari ücret zamlarıyla ilgili olarak gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrilmiş durumda. Sendikalar bir bir açıklama yaparak taleplerini açıklıyor. İşte Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları...

Bir sendikadan daha asgari ücret talebi! 2022 Asgari ücret ne kadar olacak?

2022 Asgari ücret zamlarıyla ilgili araştırmalar sürerken, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrildi. Sendikalar açıklamalarını yaparken, HAK-İŞ sonrası Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan da açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI HAKKINDA AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı hakkında geçtiğimiz günlerde açıklmada bulundu. Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını ifade etti ve "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" şeklinde konuştu. Bu açıklama sonrası yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edildi. Hesaplamalar yapılmaya başlandı ve sendikalar da taleplerini tek tek iletti.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY: 45 SENEYE BEDEL BİR SENE

"Enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz" diyen HAK-İŞ Genel Başkanı’nın ardından, Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'na katılım gösteren Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız." şeklinde konuştu.

Atalay, tarımı olmayan ülkelerin sanayisinin olamayacağını dile getirdi ve "Kıtlıkta çelik yiyemezsiniz ama domates yersiniz. Domates tarlada 1 lira, markette 10 lira. Bu tabloyu değiştirmemiz lazım. Bu arada ne oluyorsa problem orada." ifadesini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM HİÇ OLMADIĞI KADAR ÖNEMLİ"

"Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2022 senesinde geçerli olacak asgari ücret rakamına da değinerek şunları söyledi:"Asgari ücretli 7 milyon insan var. Asgari ücret, 'Bu ücretin altında işçi çalıştıramazsın' demek. Bu ücret 12 kalemi ilgilendiriyor. İnsanlar bu ücretle geçinmeye mahkum durumda. Bu ücretle 10 gün geçinemezsiniz. Bazı işverenler, 'Asgari ücret yükselirse batarız.' diyor. O zaman sen bu ücretle geçinmeyi dene bakalım. Bu sene kamu çerçeve protokolü sözleşmesi yaptık, geçen dönemler ve ondan önceki kamu sözleşmelerindeki aldığımız oranlar iyiydi ama bu sene biraz daha mükemmel oldu. Kamuoyunun yüzde 90'ının memnun olduğu bir sözleşme oldu. Yeterli mi? Değil. Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız. 44 senede dört kere biz de alınan karara imza atmışız. İnşallah bu sene beşincisi olur."


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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