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Bir sigara grubuna daha zam! En düşük fiyat 120 TL'ye yükseldi

Sigara fiyatlarındaki artış sürüyor. Son zamla birlikte bir sigara grubunda en düşük paket fiyatı 120 TL'ye, en yüksek fiyat ise 150 TL'ye çıktı.

Bir sigara grubuna daha zam! En düşük fiyat 120 TL'ye yükseldi
Aleyna Türkmen

Sigara fiyatlarında yaz aylarında hız kazanan zam süreci devam ediyor. Son fiyat düzenlemesiyle birlikte bir sigara grubunun ürünlerine yeni zam uygulanırken, güncellenen fiyat tarifesi 6 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu fiyat artışını duyurdu. Yeni tarife kapsamında grupta yer alan tüm ürünlerin satış fiyatları yeniden belirlendi.

Bir sigara grubuna daha zam! En düşük fiyat 120 TL ye yükseldi 1

YENİ TARİFE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

6 Ağustos'tan itibaren geçerli olan güncel fiyat listesi doğrultusunda, ilgili sigara grubundaki tüm ürünlerde fiyat artışı uygulanmaya başlandı. Yeni fiyat tarifesi tekel bayileri ile zincir marketlere de iletildi.

Yapılan son düzenleme, yaz aylarında sigara fiyatlarında devam eden artış zincirinin son halkası oldu.

Bir sigara grubuna daha zam! En düşük fiyat 120 TL ye yükseldi 2

EN UCUZ PAKET 120 TL, EN YÜKSEK FİYAT 150 TL

Güncellenen listeye göre, ilgili sigara grubunda en düşük paket satış fiyatı 120 TL olarak belirlendi. Aynı düzenleme kapsamında gruptaki en yüksek fiyatlı ürünün satış fiyatı ise 150 TL oldu. Böylece 6 Ağustos 2026 itibarıyla yeni fiyatlar resmen uygulanmaya başladı.

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