Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki hareketliliğin ardından, tütün ürünlerinde de 2026’nın ilk fiyat artışı resmen yürürlüğe girdi. Sektör temsilcilerinin bir süredir işaret ettiği maliyet artışları, bu sabah itibarıyla etiketlere yansıdı.

Tiryakiler "En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. Bir sigara grubuna gelen zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigaranın fiyatı netleşti. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi? İşte sigara zammının detayları...

5 TL'LİK ARTIŞ ETİKETLERE YANSIDI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla zammı teyit etti. Dündar, "Bir sigara grubunda 5 TL’lik zam uygulaması bugün itibarıyla başladı" diyerek yeni fiyat listesinin bayilere ulaştığını duyurdu.

Yapılan güncelleme ile birlikte, özellikle ithal harmanlı ürünlerin bulunduğu grupta fiyatlar rekor seviyeye ulaştı.

YENİ FİYAT TARİFESİ: EN DÜŞÜK 90 TL

5 Ocak 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla geçerli olan yeni tarifeye göre, tütün ürünlerindeki taban ve tavan fiyatlar şu şekilde şekillendi:

En Ucuz Sigara: 90 TL

En Pahalı Sigara: 105 TL