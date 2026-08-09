Türkiye’de yok, dünyada sayılı! Yurt dışından gelen talebe yetişemiyorlar

Bursa, köklü karoser geleneğini klasik araç restorasyonuyla geleceğe taşıyor. Türkiye'de bulunmayan, dünyada ise sayılı örneği kalan klasik otomobil ve otobüsler, kentteki atölyelerde ustaların el emeğiyle yeniden ayağa kaldırılıyor. Mercedes 3500 ve Setra S6 gibi nadir modeller, restorasyon sürecinin ardından yeniden yollara çıkmak üzere hazırlanıyor.

Bursa'da restore edilen araçlar yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı noktalarında da ilgi görüyor. İzlanda'dan Güney Afrika'ya, İspanya'dan Kazakistan'a kadar pek çok ülkeden gelen klasik araçlar, atölyelerde yenilendikten sonra yeniden sahiplerine gönderiliyor.

ÇOCUKLUK MERAKI KLASİK OTOBÜS TUTKUSUNA DÖNÜŞTÜ

Klasik araç tutkunu Hikmet Sungur, bu alana ilgisinin çocukluk dönemine kadar uzandığını anlattı. 1960 doğumlu olduğunu belirten Sungur, gençliğinde klasik minibüslerle büyüdüğünü ve ehliyetini de klasik bir minibüs kullanarak aldığını söyledi. Sungur, askerlik döneminin ardından ise otobüslere yöneldiğini ifade etti.

Zamanla klasik otobüslere ilgi duyan bir grubun oluştuğunu aktaran Sungur, düzenlenen etkinliklerin ardından bu araçlara yönelik ilginin tahmin ettiklerinden çok daha fazla olduğunu gördüklerini dile getirdi. Bunun üzerine restorasyon çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve araçların parçalarını temin etmeye başladıklarını kaydetti.

TÜRKİYE'DE BULUNMAYAN MODELLER BURSA'DA RESTORE EDİLİYOR

Bursa'daki iki farklı atölyede çok sayıda nadir klasik aracın restorasyonunun devam ettiğini belirten Sungur, Mercedes 3500, Setra S6, Neoplan, Magirus 714, Mercedes Avrupa 66 model ve 132 modellerinin üzerinde çalışıldığını söyledi.

Bazı araçların Türkiye'de bulunmadığına dikkat çeken Sungur, özellikle Mercedes 3500 ve Setra S6'nın yurt dışından getirildiğini belirtti. Bu araçların Bursa'da restore edildikten sonra geldikleri ülkelere geri gönderildiğini ifade etti.

"HAYALLERİNİZİ ANLATIN, BİZ YAPALIM"

Restorasyon çalışmalarında Bursa'nın geçmişten gelen karoser kültürünün önemli bir avantaj sağladığını belirten Samet Akman, yaklaşık 70-80 kişilik güçlü bir ekiple çalıştıklarını söyledi.

Akman, firmalarının klasik araçların yanı sıra karavan ve farklı araç türlerinin restorasyonunu da gerçekleştirebildiğini belirterek, "Hayallerinizi anlatın, biz yapalım" anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti. Restorasyon konusunda yapamayacakları herhangi bir araç bulunmadığını vurguladı.

Bursa'nın karoser alanındaki geçmişinin yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayandığını aktaran Akman, Bursalıların geçmişte at arabalarını dahi yüksek kalitede yaptığını söyledi. Kentte bugün de karoser üretiminin sürdüğünü belirten Akman, geçmişte Türkiye'nin farklı bölgelerinden insanların araç yaptırmak için Bursa'ya geldiğini ifade etti.

BİR ÇAMURLUĞUN YAPIMI 15 GÜN SÜRÜYOR

Klasik araç restorasyonlarında el işçiliğinin belirleyici olduğunu söyleyen Akman, araçların maliyetinin 3-4 milyon liradan aşağı olmadığını, en az 3 milyon lirayı bulabildiğini belirtti.

Parçaların hazır şekilde alınıp takılamadığını anlatan Akman, klasik Mercedes'in bir çamurluğunun üretimi için iki kişinin tam 15 gün çalıştığını söyledi. Bu araçların restorasyonunda kaput, çamurluk veya tampon gibi parçaların doğrudan satın alınarak monte edilemediğini vurguladı.

Restorasyonun sonunda araçların tamamen yenilendiğini belirten Akman, çok eski araçların dahi sıfır durumuna getirilebildiğini ifade etti. Çalışmalar tamamlandığında araçların yolcusunu alarak şehir turu yapabilecek seviyeye ulaştığını söyledi.

İZLANDA'DAN GÜNEY AFRİKA'YA KADAR MÜŞTERİLERİ BULUNUYOR

Bursa'daki atölyelere yurt dışından yoğun talep geldiğini belirten Akman, mevcut kapasitenin iç piyasadaki talepleri karşılamaya dahi zor yettiğini söyledi. Hırvatistan'da bekleyen araçlarının yanı sıra Moldova, Almanya ve İngiltere'den gelen araçlarının da bulunduğunu aktardı.

Araçları sıraya göre teslim aldıklarını belirten Akman, müşteri ağlarının çok geniş olduğunu ifade etti. İzlanda'dan Güney Afrika'ya, İspanya'dan Kazakistan'a kadar pek çok ülkede müşterilerinin bulunduğunu söyledi.

TESLİMDEN ÖNCE YOLLARDA TEST EDİLİYORLAR

Restorasyonu tamamlanan araçların müşterilere teslim edilmeden önce ekip tarafından test edildiğini belirten Akman, araçları trafiğe çıkararak kontrol ettiklerini söyledi.

Klasik araçların yollarda da büyük ilgi gördüğünü aktaran Akman, test sürüşleri sırasında vatandaşların araçları durdurup fotoğraf çektiğini, bazı kişilerin ise araçla gezmek istediğini anlattı. Klasik araçlara yönelik ilginin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

"GERİDEN GELEN ÇIRAK YOK"

Klasik araç restorasyonunda yetişmiş usta kadar yeni çırakların da önemli olduğunu belirten Hikmet Sungur, sektörde yeni neslin yetişmemesinden yakındı.

Sungur, sekiz yıllık eğitimin başlamasının ardından sanayide çırak bulmanın zorlaştığını belirterek, "Geriden gelen çırak yok" dedi. Bursa'nın bu alanda deneyimli ustalar bakımından şanslı olduğunu ifade eden Sungur, kentte saçtan insan yapabilecek kadar maharetli ustaların bulunduğunu söyledi.

Ancak mevcut ustaların deneyimlerinin yeni nesillere aktarılması konusunda sorun yaşandığını belirten Sungur, klasik araç restorasyonunun geleceği açısından yeni ustaların ve çırakların yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır