Bir şirket daha halka arz oluyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

Limak Doğu Anadolu Çimento payları, halka arzı için 8 Şubat 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alındı. 14-15-16 Şubat tarihlerinde talep toplanacak.

Buna göre, Şirket'in 386 milyon 179 bin 700 TL olan sermayesinin 516 milyon 179 bin 700 TL'ye artırımı sırasında oluşan 130 milyon TL pay ile Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ’nin mevcut ortağı Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ’nin sahip olduğu 25 milyon 930 bin TL nominal değerli (B) grubu pay olmak üzere toplam 155 milyon 930 bin TL pay halka arza konu edilecek.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Şirketin sermaye arttırımı ve ortak satışı ile yapılacak halka arzında, pay başına satış fiyatı 16,20 TL olarak belirlenirken, halka arz sonrası şirketin sermayesinin yaklaşık yüzde 30’una karşılık gelen kısmı borsada işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul'da, Yıldız Pazar’da "LMKDC" koduyla işlem görecek şirket paylarının halka arzında konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım yürütecek.

Nüfusu ve yüz ölçümüyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük şehri Şanlıurfa’da kurulu olan Limak Doğu Anadolu Çimento’ya ait Şanlıurfa fabrikası, 875 bin metrekare açık alanıyla yılda yaklaşık 2,2 milyon ton çimento ve 1,5 milyon ton klinker üretim kapasitesine sahip. Şirket, halka arzdan sağlanacak gelirin tamamını büyümesinde kullanarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde satışlarını arttırmayı hedefliyor.





