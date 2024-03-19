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Bir şirketten daha temettü kararı! Miktarı belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.03.2024 16:14
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Migros yatırımcılarına 2023 kârından yapılacak temettü dağıtımıyla ilgili genel kurula sunulacak teklifini açıkladı.

Bir şirketten daha temettü kararı! Miktarı belli oldu

Migros Ticaret, 1 TL nominal değerli pay başına brüt 6,90400 TL, net 6,21360 TL nakit temettü dağıtılmasını Genel Kurul'a önermeye karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarına, VUK yasal kayıtlarına ve vergi mevzuatına göre, 192,94 milyon TL'si net dağıtılabilir dönem kârından, 1,18 milyar TL'si "diğer kaynaklardan" karşılanmak üzere, 124,1 milyon TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1,25 milyar TL'nin, pay sahiplerine tamamı nakden ödenmek üzere kâr payı olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a önerilmesine karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Migros Temettü
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