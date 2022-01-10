Bir stokçuluk da balıkta! Hamsi 60 lira oldu! Pazara ürün vermiyorlar

2021'in son aylarında bolluk sebebiyle fiyatlar büyük oranda düşmüş, hamsi 10 liralık etiketiyle sevindirmişti. Yine kasım ayında çinekop 35 liradan, sarıkanat 45 liradan satılıyordu. Aynı tarihlerde çipura 30-40, levrek 29-45 lira aralığında seyrediyordu. Bugün aradan sadece bir buçuk ay geçmesine ve dolardaki yükselişin frenlenmesine rağmen balık fiyaları en az yüzde 50 oranında pahalanmış durumda!

HAMSİNİN KİLOSU 50-60 TL

Türkiye Gazete’sinin sektör temsilcilerinden edindiği bilgiye göre Kasım-Aralık döneminde soğuk hava deposu olan aracılar, balıkçılardan yüklü miktarda alım yaparak stokladı. Bugün pazarda hava şartları sebebiyle arz azalınca, balıklar da el yakmaya başladı. İstanbul'da bazı semtlerde hamsi 50-60 liraya, çipura ve levrek 140 liraya, sarıkanat 150 liraya ulaşmış durumda. Balıkçılar, artan fiyatların sadece hava şartlarından kaynaklanmadığını, stokçuların pazara ürün vermemesinin de bunda etkili olduğunu vurguluyor.

"Balık az olunca stokçular ellerindeki balığı 2-3 kat fazlasıyla piyasaya çıkarıyor" diyen balıkçılar "Çipura ve levrekte ise durum biraz farklı. Onlar besi ve ihracat balıkları olduğu için dövize endeksli. O yüzden pahalı oluyorlar" açıklamasında bulunuyor.



