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Bir tanesi 15 bin lira, eskisi kadar tercih edilmiyor ama yoğunluk başladı 'Müşteri de biz de şikayetçiyiz'

27.03.2025 15:33
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Ramazan Bayramı telaşı vatandaşlar ile beraber esnafı da sardı. Giyim mağazalarından, kuruyemişçilere kadar vatandaşlar evinin tüm ihtiyaçlarını karşılarken terziler de bayram yoğunluğu arttı. Van'da 50 yıldır terzilik yapan Şevket Yıldız ve Teyip Yakut yoğunluğun ne düzeyde olduğunu anlattı.

Bir tanesi 15 bin lira, eskisi kadar tercih edilmiyor ama yoğunluk başladı 'Müşteri de biz de şikayetçiyiz'

Hazır giyim sektörünün yaygınlaşması ve teknolojiyle birlikte değişen alışveriş alışkanlıkları, vatandaşların bayramlık kıyafet tercihlerini de etkiliyor. Artık bayram öncesi terzilere daha çok paça kısaltma, sökük dikme ve kıyafet daraltma gibi tamirat işlemleri için gidiliyor.

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Terziler, eskiye oranla sipariş üzerine takım elbise dikiminin azaldığını belirtiyor. Ancak kıyafetlerini yenilemek yerine küçük dokunuşlarla değerlendirmek isteyenler, terzilere yoğun bir şekilde başvuruyor. Bayram öncesi artan taleple birlikte terzi atölyelerinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kentteki terziler, bayramın yaklaşmasıyla birlikte işlerinin hızlandığını ancak geçmiş yıllardaki gibi yeni kıyafet diktirme alışkanlığının artık pek tercih edilmediğini söylüyor.

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50 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR

Kentte yaklaşık 50 yıldır terzilik mesleğini yapan Şevket Yıldız, bayram dolayısıyla yoğunluklarının daha çok tamir ağırlıklı olduğunu belirtti. Bazı meslek gruplarında olduğu gibi kendilerinin de son gün yoğunluğundan şikayetçi olduğunu ifade eden Yıldız, şu cümleleri kurdu:

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"Son gün yoğunluğuna rağmen yine kaliteli yapmaya çalışırım. Bunu da müşteriye göre değil, kendime göre yaparım. Çünkü bu iş devamlılık gerektiriyor, ‘işi yap müşteri bir daha gelmez’ düşüncesi bizde yoktur. Tabi son gün yoğunluğu sadece terzide yok, birçok işte var. İşini son güne bırakan vatandaş da bu durumdan şikayetçi, işi götürdüğü esnaf da bu durumdan şikayetçidir"

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BİR TAKIM ELBİSE 15 BİN LİRA

Mesleği yaklaşık 50 yıldır yapan Teyip Yakut isimli bir diğer terzi ise eskisi gibi takım elbise diktirenin olmadığını dile getirerek, "Terzilerde sıfırdan diktirilecek bir elbise 10-15 bin liraya mal olurken, hazır giyim takım elbiseyi 8 bin liraya kadar alabiliyor. Son gün bırakılan paça katlama gibi işler bizleri yormuyor. Bu gelenek de zaten hep vardı. Ancak takım elbise dikme işi bitme noktasına gelmiş" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Terzi
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