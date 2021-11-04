Bir tazminat hakkı daha var! Eğer işveren bir ay içerisinde...

İş Kanunu’nu işçilerin de işverenlerin de çok iyi bilmesi gerekiyor. İstifa eden kişilerin hakları ile kendi kusuru dışında işveren tarafından işinden olanların durumu farklılık gösteriyor. Kıdem tazminatı alan çalışanlar, bu tazminata ek olarak bir tazminat hakkı daha kazanabiliyorlar. Eğer bir ay içinde işveren bu hakkı tanımazsa tazminat ödemek zorunda kalıyor.

İŞE BAŞLATILMA SÜRESİ 1 AY İÇİNDE GERÇEKLEŞMELİ

Bir işçi kendi kusuru dışında, işveren tarafından işten ayrıldığında aynı işyerinde bir sene kalmışsa kıdem tazminatına hak kazanır. Bunun yanında çoğu kişinin bilmediği işe başlatmama tazminatı da bulunmaktadır. Şöyle ki işçi başvurusu üzerine işveren bir ay için işe başlatmazsa en az dört aylık, en çok sekiz aylık ücreti tazminat ile ödemekle yükümlü olur. Mahkeme ve arabulucu feshin geçersizliğine karar verirse, işçinin başlatılmaması durumunda ödenecek tazminatı da belirler. Bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret de ayrıca ödenir.

KIDEM TAZMİNATININ YANINDA BİR DE İHBAR TAZMİNATI VAR

Kıdem tazminatı dışında ödenen bir diğer tazminat da ihbar tazminatıdır. Bu tazminatı almak için 6 ay çalışmış olmak yeterli. Bu ücretin miktarı belirlenirken de yalnızca maaş değil yıl içinde düzenli olarak ödenen bütün paralar hesaba dahil ediliyor. İşi bırakan işçiler için ikinci bir tazminat ödemesi daha yapılıyor. Bu tazminata "ihbar tazminatı" deniliyor. Yasalara göre işveren de işçi de iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirmek zorunda.

Bu süreyi işyerindeki kıdeminiz yani çalışma zamanınız belirler. Eğer bu süreye uymadan çalışanlar işten çıkarılırsa, çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı peşin ödenir. Böylece emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamıyor.

İş Kanunu'nun 17. Maddesindeki düzenlemeye göre, ihbar süresine uyulmadığında ihbar tazminatı ödenmeli. İhbar süresi 6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma süresi için 4 hafta olurken, ödenecek ücret de 1 aylık maaş oluyor.

1.5 yıldan 3 yıla kadar çalışanlar için 6 hafta ve 1,5 aylık maaş, 3 yıldan fazla çalışma için ise 8 hafta yani 2 aylık maaş olarak ödeniyor.



