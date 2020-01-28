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Bir tık ile e-ihracatı öğrendiler

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Amazon.com.tr işbirliğinde Denizli Ticaret Odası Konferans Salonunda küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) e-ihracat programı kapsamında eğitim verildi.Yurt genelinde uygulanan ‘Bir Tıkla Avrupa’ başlıklı e-ihracat Denizli’de gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Amazon.com.tr işbirliğinde Denizli Ticaret Odası Konferans Salonunda küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) e-ihracat programı kapsamında eğitim verildi.
Yurt genelinde uygulanan ‘Bir Tıkla Avrupa’ başlıklı e-ihracat Denizli’de gerçekleştirildi. 150 KOBİ kayıt yaparak katılım sağladı. Türkiye Ticaret ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Amazon.com.tr iş birliğiyle eğitimler dijital tüketicinin beklentileri, e-ihracatta yatan potansiyel, Amazon.com.tr’nin satıcılara sunduğu fırsatlar ve Amazon üzerinden e-ihracat yapabilmek için gerekli adımlar gibi başlıkları kapsıyor.
Eğitimin amacı hakkında bilgi veren Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen, “‘Bir tıkla Avrupa’ Bugün ki eğitimimizin konusu. Ticaret Odası’nda sürekli eğitimimiz var, 7/24 eğitimlerimiz devam etmekte. Bugün ki eğitimimizin amacı, Denizlili ve bizim odamız bünyesindeki kobilerimizin kendi ürünlerini yurt dışı pazarına e-ihracat yapabilmeleri için hangi yöntemlere başvuracakları. ‘Amazon.com’ da nasıl bu ürünlere pazar bulabilecekleri, oraya kendi dükkanlarını nasıl açabileceklerini, ürünleri nasıl yerleştirmeleri gerektiği, en efektif satışı, en güzel fotoğrafı nasıl çekecekleri, onu nasıl sergileyeceklerini öğrenip daha sonrasında da akşam eve gittiklerinde eğer isterlerse pazarlarını açıp, ürünlerini koyup satışa başlayabileceklerinin sinyalini veriyoruz. Bu demek değil ki akşam siparişler yığılacak” dedi.

“Çölde dükkan açmaya benzer”
E-ihracatın sabır isteyen bir iş olduğunu dile getiren DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sözkesen, “İnternet dünyası, bilhassa internette alış veriş ve satış dünyası ‘Çölde bir dükkan açmaya benzer’ diye yorumumuz var, yorumları var eğitimcilerimizin. Akşam dükkanınızı açabilirsiniz ama ilk satışı yapmanız bir dakika sonra da olabilir, gerekli eğitimleri ve gerekli önemi verdikten sonra on dakika sonra da olabilir. Bu çok büyük bir dünya. Sabır gerektiren, sebat gerektiren bir dünya. İzleyicilerimiz ve üyelerimiz zannetmesinler ki açtıkları anda satışlar patlayacak, böyle bir şey yok. Ürüne güveneceksiniz, hizmetinize güveneceksiniz, doğru kargolama, doğru paketleme, doğru geri dönüşümleri yapacaksınız. Ondan sonra müşteri memnuniyeti gelecek ve satışlarınız artacak. Çok parametresi olan bir dünya ama tabii ki bir tıkla Avrupa’ya ürünlerinizi gönderebileceğinizde çok daha kreması lezzetli görünen bir pastanın dünyasını bugün burada kobilerimize sunuyoruz” diye konuştu.

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