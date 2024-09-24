FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bir tütün ürününe daha zam yapıldı

Bir tütün ürününe daha zam yapıldı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
24.09.2024 15:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sigaraya zam yapıldığının duyurulmasının ardından bir sigara grubu daha markalarından birine zam yaptı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Bir tütün ürününe daha zam yapıldı

Türkiye'de birçok sigara markasını bünyesini bulunduran JTI grubu tütüne zam yaparak tiryakileri üzdü. Son günlerde peş peşe birçok ürüne zam gelmesinin ardından geçtiğimiz günlerde sigaraya bir zam daha yapılmıştı. JTI grubu, sarmalık kıyılmış tütün olarak satışa sunduğu sigaraya 24 Eylül itibarıyla zam yaptı.

BUGÜN İTİBARIYLA BİR MARKAYA ZAM YAPILDI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Dündar, JTI grubunun sarmalık tütününe zam geldiğini güncel fiyatını paylaşarak bildirdi.

sigara2

SARMALIK TÜTÜNE 10 TL ZAM YAPILDI

JTI grubunun 100 gram olarak satışa sunduğu sarmalık tütünü 165 TL’ye satıyordu. Gelen 10 TL’lik zam ile beraber, sarmalık tütünün fiyatı 175 TL’ye yükseldi.

sigara3

JTI GRUBU SİGARA FİYATLARI

6 Eylül'de zam yapan JTI grubu, bu grupta en düşük sigara fiyatı 67 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 82 TL olarak belirlediğini duyurmuştu.

tutun

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sigara Zam Tütün
En Çok Okunan Haberler
Bir acı haber daha! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti

Bir acı haber daha! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti

Polis Şeyda Yılmaz'ın ölümünde kameraya da yansıyan detaya sitem etti

Polis Şeyda Yılmaz'ın ölümünde kameraya da yansıyan detaya sitem etti

Borsa ve kriptoya vergi gündemden düştü! Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan...

Borsa ve kriptoya vergi gündemden düştü! Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan...

Uyurken yüz binlerce liraları gitti 'Hayatım bir gecede mahvoldu'

Uyurken yüz binlerce liraları gitti 'Hayatım bir gecede mahvoldu'

Yeni asgari ücretle ilgili bir karamsar senaryo daha! 'Ciddi sıkıntı yaratacak' diyerek oran verdi

Yeni asgari ücretle ilgili bir karamsar senaryo daha! 'Ciddi sıkıntı yaratacak' diyerek oran verdi

Zincir marketten İstanbul kararı: Kapanıyor...

Zincir marketten İstanbul kararı: Kapanıyor...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.