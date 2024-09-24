Bir tütün ürününe daha zam yapıldı

Türkiye'de birçok sigara markasını bünyesini bulunduran JTI grubu tütüne zam yaparak tiryakileri üzdü. Son günlerde peş peşe birçok ürüne zam gelmesinin ardından geçtiğimiz günlerde sigaraya bir zam daha yapılmıştı. JTI grubu, sarmalık kıyılmış tütün olarak satışa sunduğu sigaraya 24 Eylül itibarıyla zam yaptı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Dündar, JTI grubunun sarmalık tütününe zam geldiğini güncel fiyatını paylaşarak bildirdi.
JTI grubunun 100 gram olarak satışa sunduğu sarmalık tütünü 165 TL’ye satıyordu. Gelen 10 TL’lik zam ile beraber, sarmalık tütünün fiyatı 175 TL’ye yükseldi.
6 Eylül'de zam yapan JTI grubu, bu grupta en düşük sigara fiyatı 67 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 82 TL olarak belirlediğini duyurmuştu.