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Bir yıl sonra ilk! Bankalar harekete geçti... Parası olan herkesi ilgilendiriyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.12.2024 12:29
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Bir süredir yüksek seviyelerde olan mevduat faizleri vatandaşlar tarafından sıklıkla takip ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi bankaları da harekete geçirdi. Faiz indirimine dair özel bankalar düğmeye basmaya başladı. Sene başında yüzde 50'leri gören faiz oranları, yaklaşık 1 yıl sonra ilk defa 40'ın altına düştü. Ekonomi gazetecisi Barış Soydan, "Büyük özel bankalardan biri 6 ay vadeli mevduat faizini yüzde 39'a düşürdü, daha önce yüzde 45 ila yüzde 47 arası veriyordu" dedi.

Bir yıl sonra ilk! Bankalar harekete geçti... Parası olan herkesi ilgilendiriyor

Mevduat faiz oranları uzun süredir yüksek seyrediyordu. Ancak son gelişmeye göre Merkez Bankası faiz indirimi beklentisiyle beraber faiz oranları düşüşe geçti. Faiz oranları sene başında yüzde 50'leri görmüştü, yaklaşık bir sene aradan sonra da ilk defa yüzde 40'ın altına geriledi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için uyguladığı sıkı para politikası ve yüksek faiz oranları, bir süredir bankalardaki mevduat faiz oranlarını da yukarı çekmişti. Fakat son dönemde enflasyonda yaşanan düşüş ve küresel ekonomideki gelişmeler, Merkez Bankası'nın faizleri düşürme yönünde adımlar atmasına yol açtı. Söz konusu beklenti, bankaların da mevduat faiz oranlarını düşürmesine neden oldu.

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"6 AY VADELİ MEVDUAT FAİZİNİ YÜZDE 39'A DÜŞÜRDÜ"

Ekonomi gazetecisi Barış Soydan, sosyal medya hesabından, konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Soydan paylaşımında "Bankalar faiz indirimlerinin başlayacağı beklentisiyle uzun vadeli mevduat faizlerini indirmeye başladı. Büyük özel bankalardan biri 6 ay vadeli mevduat faizini yüzde 39'a düşürdü, daha önce yüzde 45 ila yüzde 47 arası veriyordu. Daha da öncesinde yüzde 50 - yüzde 51 vardı." ifadelerini kullandı.

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Ekonomistler, mevduat faiz oranlarındaki düşüşün, ekonomiye olumlu etkileri olabileceğini aktarıyor. Daha düşük faiz oranlarının, kredi maliyetlerini düşürüp yatırımları teşvik edebileceği ve ekonomik büyümeyi destekleyebileceği belirtiliyor. Fakat enflasyonun tekrar yükselmesi halinde ekonomistler, faizlerin yeniden artırılabileceğini de aktardı.

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Diğer yandan bankalar, faiz indirimlerinin aylarca sürebileceği öngörüsüyle, 6 ay ve 12 ay gibi uzun vadeli yatırımlar için daha düşük oranda faizler sunmayı tercih ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
banka mevduat faizi
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