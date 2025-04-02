Bir zam daha geldi! Tabela değişti, akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu (2 Nisan Çarşamba güncel benzin - motorin fiyatları)

Piyasalardaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzinin litresine geçtiğimiz hafta yapılan 1 lira 17 kuruşluk zammın ardından, bu gece itibarıyla 1 lira 25 kuruşluk yeni bir zam daha geliyor. Böylece toplam zam 2 lira 42 kuruşa ulaşıyor. Peki, akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte 2 Nisan 2025 Çarşamba günü benzin ve motorin fiyatları ile ilgili detaylar...

BENZİN FİYATINA 1,25 TL ZAM GELECEK

Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki zamlar yeniden hız kazandı. Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litresine 1,25 TL zam yapılacak. Ancak bu artışla sınırlı kalmayacak.

Geçtiğimiz hafta benzine yapılan ancak pompa fiyatlarına henüz yansımayan 1,17 TL’lik zam da bu gece itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece araç sahipleri litre başına 2,42 TL’lik artışla karşı karşıya kalacak.

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.71 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.64 TL

Motorin litre fiyatı: 47.93 TL

LPG litre fiyatı: 28.04 TL