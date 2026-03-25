APP plaka, ekran ve ses sistemleri... Araç sahipleri dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu

APP plaka, multimedya ekran ve ses sistemleri için yeni kurallar gündemdeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu tartışmaları beraberinde getirmiş; APP plakalar, Türkiye Şoförler Odası (TŞOF) tarafından verilen yönetmelik dışı plakalar ile ses ve görüntü sistemleriyle ilgili yeni düzenlemeler kafaları karıştırmıştı.

SANAYİNİN YOLUNU TUTTULAR AMA...

Araç sahipleri ve sürücüler ceza yememek için sanayinin yolunu tutarken, söz konusu yeni uygulamanın mağduriyet yaratabileceği endişesi de gündeme geldi.

DEVREYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GİRDİ

Kafa karışıklığı ve tartışmaları gidermek için devreye ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat girdi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA TALİMAT VERDİM"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 60'ıncı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik güvenliği konusundaki pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağını, TŞOF'un bastırdığı standart dışı plakalara ceza yazılmayacağı bildirilmişti.

Yine bakanlıktan araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin açıklamada "Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur" denilmişti.