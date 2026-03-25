Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti! 25 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı

Benzin ve motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Peki, bugün benzin ve motorine indirim var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 25 Mart 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 25 Mart 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Son olarak hem benzine hem de motorine gelen zammın ardından iki akaryakıt ürününe de indirim geldi. Benzine 55 kuruş, motorine 3,72 TL indirim yapıldı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 MART 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.43 TL

Motorin: 73.98 TL

LPG: 30.49 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.29 TL

Motorin: 73.84 TL

LPG: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.41TL

Motorin: 75.12 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.68 TL

Motorin: 75.39 TL

LPG: 30.29 TL