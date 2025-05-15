Bir zam daha geldi! Yeni akaryakıt fiyatları tabelaya yansıdı (15 Mayıs Perşembe güncel benzin - motorin fiyatları)

Motorine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Akaryakıtta tabela, Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle sık sık değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatları ile ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı.

BENZİNDEN SONRA MOTORİNE DE ZAM GELDİ

Dün benzine yaklaşık 1,5 lira zam gelmişti. Son olarak bugün de motorine yaklaşık 1 lira 83 kuruş zam oldu.

Motorin grubunda 1 lira 83 kuruş zam gelirken fiyat artışı gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı.

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 MAYIS 2025 PERŞEMBE)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 46.79 TL

Motorin litre fiyatı: 46.07 TL

Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 46.65 TL

Motorin litre fiyatı: 45.96 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.43 TL

Motorin litre fiyatı: 46.90 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.77 TL

Motorin litre fiyatı: 47.24 TL

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.