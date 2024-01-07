Bira fiyatlarına zam geldi! 50'lik bira 60 lira oldu! İşte yeni fiyatlar...

İçki, sigara ve akaryakıtta uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, yeni yılla birlikte belli olmuştu. ÖTV artışının ardından sigara ve içkiye zam gelmeye devam ediyor.

50'LİK BİRA 60 TL OLDU

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir gruba ait biralara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu. Dündar’ın Twitter’dan paylaştığı listeye göre 45 liradan satılan satılan 50’lik biraların yeni fiyatı 60 lira oldu. Aynı gruba ait en pahalı bira 95 liradan satılmaya başlarken, en ucuz bira ise 48 lira oldu.

SİGARAYA DA ZAM GELMİŞTİ

Yeni yılın ilk haftasında sigaraya da zam gelmişti. Bir sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıkarken, en pahalı sigara ise 60 TL arasından satılmaya başlamıştı.





