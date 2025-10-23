Birbirlerini ezdiler! Bin TL'ye satılan televizyon için yaka paça kavga ettiler

Konya'nın Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir markette özel indirimle 32 ekran televizyonların bin liradan satışa sunulacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde kapı önünde kuyruk oluşturdu.

İZDİHAM YAŞANDI!

Market çalışanlarının kapıları açmasıyla içeriye giren kalabalık, sınırlı sayıdaki televizyonları alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Televizyonu eline alan 'Benim bu vermem', 'Bırak' sesleri duyuldu.

Çocukların da olduğu markette zaman zaman ezilme tehlikesiyle karşılaştılar.

Kaynak: DHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır