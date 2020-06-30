Birçok çalışan bilmiyor! Bu hastalıklara sahip olanlar yaş beklemeden emekli oluyor...

Malullük ve malulen emeklilik terimleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında şekillendirilmiştir. Yetkilendirilen sağlık kuruşları tarafından verilen sağlık raporu ışığında iş gücünde en az %60 oranında kayıp yaşayanlara malul ismi verilir. Kişilerin malul sayılabilmesi için iş gücü kaybına konu olan durumun iş kazası, hastalığı ya da meslek rahatsızlığı olması gerekir. Aynı şekilde yaşanan olumsuz durum nedeniyle malul kişilerin çalışma hayatına geri dönememesi ve gelir kaybı yaşaması da gerekir.

Kişilerin geçici nedenlerle iş gücünde kayıp yaşaması maluliyet olarak isimlendirilmez. Bu durumda kişilere geçici iş göremezlik raporu verilir ve maaşından işveren tarafından yapılan kesintiler bu rapor çerçevesinde geri ödenir. İş gücünün bir kısmında ya da tamamında kalıcı olarak kayıp yaşayanlar ise malulen emekli edilir. Peki, malulen emeklilik şartları nelerdir? Malulen emekliliğe sebep olan hastalıklar nelerdir? Cevaplar yazımızda!

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal devlet anlayışının bir getirisi olarak devlet vatandaşlarının temel ihtiyaçlarının karşılanması adına yanında olur. Maluliyet nedeniyle gelirini kaybeden vatandaşlara devlet elini uzatır. Ancak kişilerin malulen emeklilik maaşını elde edebilmesi için belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir.