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Birçok ilde otelleri vardı! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi iflas etti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.05.2024 22:48
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Sanatçı Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’a ait Alkoçlar Otelcilik A.Ş. iflas etti ve oteller birer birer kapatıldı. Temeli 75 yıl kadar önce atılan Alkoçlar Otelcilik'in Bursa Uludağ, Bodrum ve Antalya’da otelleri bulunuyordu.

Birçok ilde otelleri vardı! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi iflas etti

Yüksek enflasyon ve artan maliyetler pek çok sektörü olduğu gibi turizm ve otelciliği de vurdu. Sanatçı Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’a ait, Alkoçlar Otelcilik AŞ (Yeni unvanı Amaç Otelcilik AŞ) içine düştüğü mali darboğaz sonrası konkordato talebinde bulunmuştu. Yargılama sürerken, ünlü otelin şubeleri birer birer kapatıldı.

İFLASINA KARAR VERİLDİ

Halk TV'nin haberine göre mahkeme 4 Nisan günü şirketin iflasına karar verdi. İflas kararı ile birlikte şirketin tasfiyesine geçildi.

BİRÇOK İLDE OTELLERİ VARDI

Temeli 75 yıl kadar önce atılan Alkoçlar Otelcilik, sektörün en güçlü birkaç markasından biriydi. Grubun, Bursa Uludağ, Bodrum ve Antalya’da 10’u aşkın oteli vardı.

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iflas Hülya Koçyiğit
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