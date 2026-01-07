Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 20’ye düşürüldü

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yüzde 30 olarak uygulanan devlet katkısı yüzde 20’ye düşürülecek. Karar yayımı itibari ile geçerli olacak ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.

BES'TE DEVLET KATKISI DEĞİŞTİ

Karara göre 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırdıkları katkı payları için devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak uygulanacak.

Ayrıca cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave devlet katkısı tutarı 500 lira olarak belirlendi.

