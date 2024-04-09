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Bireysel emeklilikte kısmi ödeme dönemi! 10 soru 10 cevap: Başvuru şartları belli oldu

09.04.2024 11:51
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Kısmen Ödeme Uygulaması BES'te sistemden çıkmadan birikimlerin yüzde 50'ye kadar olan kısmını alma imkanı tanıyor. Konuya ilişkin detaylar belli oldu. İşte 10 soruda BES kapsamında hayata geçecek "Kısmen Ödeme' uygulaması...

Bireysel emeklilikte kısmi ödeme dönemi! 10 soru 10 cevap: Başvuru şartları belli oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında devreye alacağı Kısmen Ödeme Uygulaması 1 Temmuz'da başlayacak.

Katılımcılar BES hesaplarında biriken devlet katkısı dahil tutarları evlilik, konut alımı ve doğal afet halleri kapsamında başvuruda bulunarak alabilecek. Böylece katılımcılar hayatın önemli aşamalarında karşılaştıkları nakit ihtiyaçlarına sistemden çıkmadan çözüm bulurken, tasarruflarına ara vermemiş ve BES'teki haklarından feragat etmemiş olacak.

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Kısmen Ödeme Uygulaması'nda en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:

SORU 1: KISMEN ÖDEME UYGULAMASI NEDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde eğitim, evlilik, konut alımı, eğitim gibi durumlarda sistemden çıkmadan ve sahip olunan haklardan vazgeçmeden hesaplarında biriken tutarları devlet katkısı dahil alabilme hakkı sağlayan uygulamadır.

SORU 2: HESAPLARIMDAKİ BİRİKİMİN NE KADARINI ALABİLİRİM, NEREYE BAŞVURMALIYIM?

Katılımcılar başvuru formunda belirtmek üzere, birikimlerinin yüzde 50'ye kadar kısmını alabilir. Katılımcılar, sözleşmesi bulunan emeklilik şirketleri ile iletişime geçerek başvuruda bulunabilir.

SORU 3: BAŞVURU TALEBİM NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Emeklilik şirketleri kısmen ödeme başvurusunun kabul veya ret sonucunu, talep formunun ulaştığı tarihten itibaren üç iş günü içinde elektronik iletişim araçlarıyla katılımcıya bildirilir.

SORU 4: KISMEN ÖDEME BAŞVURUSUNDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

*Katılımcılar evlilik, konut ve doğal afet için sadece bir kez ödeme alabilirler. Doğal afet durumunda kısmen ödeme için tarih ve miktar şartına bakılmaz.

*Kısmen ödeme için ilk başvuru sistemdeki 5. yıldan itibaren ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme gerçekleştirilmesi halinde yapılabilir.

*Katılımcı evlilik için kısmen ödeme aldıysa, konut için kısmen ödemeyi en az beş yıl sonra ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme yaptığı takdirde alabilir. Konut için ödeme alındıysa, evlilik için de aynı şartlar geçerli olur.

*Birden fazla BES sözleşmesi bulunanlar için sadece bir başvuru hakkı tanınır.

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SORU 5: BAŞVURU SIRASINDA HANGİ BELGELER TALEP EDİLİYOR?

Konut alımı için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan web tapu ile üretilen doğrulama kodunun bulunduğu tapu belgesi nüshası sunulur.

Evlilik hali için e-Devlet sistemi ile üretilen ve üzerinde doğrulama kodu bulunan nüfus kayıt örneği, doğal afet hali için doğal afetin gerçekleşmesine müteakip SEDDK tarafından duyurulan belge ibraz edilir.

SORU 6: KONUT ALMADAN VEYA EVLENMEDEN ÖNCE BAŞVURU YAPABİLİR MİYİM, SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Katılımcı istenilen belgeleri başvuru sırasında teslim eder. Başvurusu onaylanıp ödeme alan katılımcılar ödeme aldıktan 2 ay sonrasına kadar konut alındığına ya da evlenildiğine dair belgeleri şirkete ileterek başvuru işlemlerini tamamlamakla yükümlü olur. Evlilik ya da konut alımı başvuru tarihinden önce gerçekleşmişse 2 ay öncesine kadar bu belgeler geçerli olur.

SORU 7: BAŞVURUMUN ONAYLANMASI DURUMUNDA KISMEN ÖDEME TUTARI NE ZAMAN HESABIMA YATIRILACAK?

Kısmen ödeme tutarları, en geç tüm fon paylarının nakde dönüştüğü günü takip eden ilk iş gününde katılımcı hesabına ödenir.

SORU 8: BAŞVURUM ONAYLANDI FAKAT KISMEN ÖDEME TUTARI HESABIMA YATIRILMADI. NE YAPMALIYIM?

Nakde dönüştürülmüş tutar herhangi bir sebeple 10 iş günü içinde ödenememesi ve kısmen ödeme işleminin gerçekleştirilememesi durumunda başvuru yapılmamış sayılır. Katılımcı durumu bildirerek yeniden başvuru yapabilir.

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SORU 9: İSTENİLEN BELGELERİ BELİRTİLEN SÜREDE TAMAMLAYAMADIM. NE YAPMALIYIM?

Başvurularda, kısmen ödeme hallerinin oluşmaması veya 2 ay içinde gerekli belgelerin sunulmaması halinde kısmen ödeme hakkı kullanılmış sayılır ve ödenen tutarın yüzde 30'u devlet katkısı hesabından düşülür.

SORU 10: VERDİĞİM TAAHHÜTNAMEYİ YERİNE GETİREMEDİM. NE OLACAK?

Katılımcı BES sözleşmesini, 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde emeklilik, vefat veya maluliyet dışında sonlandırması durumunda, kısmen ödeme kapsamında aldığı devlet katkısı tutarı faiziyle tahsil edilir.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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