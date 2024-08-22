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Biri zam istedi biri 10 liradan 5 liraya indirdi! Ekmek fiyatında ‘maliyet’ karmaşası… Kim haklı?

22.08.2024 11:50
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Ekmekte maliyetler gerekçe gösterilerek hem gramajı düşürülmüş hem de fiyatlar artmıştı. Ancak bazı esnaflar ekmek fiyatlarına yeniden zam yapılmasını talep ediyor. Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hacı Eyüb Güler, "Ne yapacağız yani, bedava ekmek mi satalım?" derken, Manisa'da ise tam tersi bir durum yaşandı. Normalde 10 liradan satılan ekmeği 5 liradan vatandaşa sunacaklar...

Biri zam istedi biri 10 liradan 5 liraya indirdi! Ekmek fiyatında ‘maliyet’ karmaşası… Kim haklı?

Samsun'da 21 Ağustos'tan itibaren 250 gramlık ekmeğin gramajı 200 grama düşürüldü, fiyatı aynı kaldı. Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hacı Eyüp Güler, ekmeğe maliyetler yüzünden gramaj değişikliği yapıldığını belirterek birçok ilin bir ay önceden artış yaptığını ifade etti.

"1 AY ÖNCEDEN ZAM YAPILDI"

Bazı illerde bir ay önceden gramaj düzenlemesi yapıldığını vurgulayan Güler, “Türkiye'nin her yerinde aynı fiyat, maliyete göre zam yapılıyor. Türkiye ne karar aldıysa biz de aynısını aldık, hatta en geç zammı yapan da biziz. Diğer şehirlerde bir ay önceden zam yapıldı, biz bekleyelim dedik. Yani sonuçta maliyetlerimize göre zam şekilleniyor. Ne yapacağız yani, bedava ekmek mi satalım? Doğal gaza zam gelmiş, her şeye zam gelmiş. Maliyet artınca o da artıyor. Yani her şeye zam gelince sorun olmuyor ama biz ekmeğe zam yapınca herkes ayağa kalkıyor. Bu şekilde olmaz, fırıncıların da maliyeti var. Una zam gelmiş, elektriğe zam gelmiş; mecburen ekmeğe de zam yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

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"MALİYETLER FAZLA"

Maliyetlerin çok yüksek olduğunun altını çizen Başkan Güler, “Ülkedeki maliyetler artıyor, işçi maaşları artıyor, asgari ücret artıyor. Bunlar artınca fırıncı esnafı nasıl geçimini sağlayacak? Mecburen ekmeğe zam yapmak zorunda. Kendisi ayakta kalabilmek için şu anki maliyetlerimiz bunu gerektiriyor. Bir Ordu, Giresun, Trabzon, Rize; bunlar bir aydır zamlı ekmek satıyorlar. Biz biraz daha sabredelim, biraz daha bekleyelim dedik ve sonunda yapmak zorunda kaldık” diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarından biri olan Halk Ekmek projesini hayata geçirdi. Pilot bölge olarak Yunusemre ilçesinde başlayan projede 12 noktada satış yapılacak. Halk Ekmek satışının ilk gününde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ekmekleri vatandaşlara kendi elleriyle verdi.

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10 LİRALIK EKMEĞİ 5 LİRAYA SATACAKLAR

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Halk Ekmek projesi ile de ekmeğin 10 TL olduğu Manisa’da 5 TL’ye ekmek satılacak. Bu kapsamda ilk etapta Yunusemre ilçesinde 12 noktada satılacak Halk Ekmek, daha sonra 17 ilçeye yayılacak.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ekmek
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