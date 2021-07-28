Birikim yapmak isteyenler için en çok para kazandıran yatırım araçları! Okumadan başlamayın...

Çoğu insan, parasını yastık altında veya bankada bekletmeyi istemez. Birikimi doğru şekilde değerlendirdiğiniz taktirde para ikiye katlanabiliyor. Eskisi gibi sadece altın almak ve kenara koymak değil, çeşitli finansal yatırım araçlarına birikim yapmak da akıllıca oluyor. Parayı hangi yatırım araçlarında daha iyi iyi değerlendirebilirsiniz, bir bakalım.

ALTIN

Altın, Türklerin en çok sevdiği yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Uzun yıllar için yapılan birikimler genelde altına yatırılıyor. Çünkü altının değeri gün geçtikçe yükseliyor. Takı yaparak yanınızda taşıma imkanı da var. Dilerseniz herhangi bir bankadan altın hesabı açarak birikiminizin katlanmasını sağlayabiliyorsunuz.

DÖVİZ

Altından sonra en çok yatırım yapılan araçlardan bir tanesi de döviz oluyor. Özellikle de Euro ve Dolar hem birikim yaparken hem de borç verirken tercih ediliyor. Döviz alımını kur düşükken yapmak daha çok kazandırıyor. Bankalar, vadeli döviz hesabı seçeneği de sunuyor. Bu durum, belirli bir vadede döviz birikiminizin artması anlamına geliyor.

MEVDUAT

Birikimi döviz ya da Türk Lirası cinsinden mevduata atmak, en garanti yatırım araçları arasında sayılıyor. Çünkü kazancı biliyorsunuz ve bu kazancın altına inme gibi bir durum söz konusu olmuyor.

HİSSE SENEDİ

Hisse senedi ve borsaya yapılan yatırımlar riskli gruplardan biri olarak görülüyor. Burada kulaktan dolma sözlerle hareket edilmemeli ve bir uzmandan yardım alınmalı. Ya da borsa endeksinin en düşük olduğu zamanlar değerlendirilmeli.

YATIRIM FONU

Yatırım fonları halktan aldığı paraların karşılığında hazine bonosu, hisse senedi, altın gibi sermaye piyasası araçlarının oluşturduğu portföyleri yönetiyor. Getiri ve risk yönünden iki tip fon bulunuyor. Bunlar A ve B tipi fonlar. A tipi fonlar, hisse senedi içerdiği için daha fazla fiyat dalgalanmasına sahip oluyor. Fon kazançları kurumlar vergisinden muaf. Gelir vergisi ise yalnızca B tipi yatırım fonlarının geliri üzerinden stopaj ve fon payı kesilerek yatırılıyor.

KRİPTO PARA

Çok fazla iniş çıkış söz konusu olsa da bu yatırım aracından da önemli kazanç elde edenler var. Ama tüm ümitleri ve beklentiyi kriptoya bağlamamak gerekiyor.



