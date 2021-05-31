Birikim yapmak meğerse çok kolaymış! Bu birkaç tüyoyu benimserseniz siz de...

Hepimiz büyük bir evin, konforlu bir arabanın, yurt dışında eğitim almanın veya sınırsızca gezmenin hayalini kurarız. Ancak ciddi bir yatırım gerektiren bu hayalleri gerçekleştirmek sanıldığı kadar basit olmaz. Gelir ve gider dengesinin iyi sağlanamaması, düzgün bir planlama yapılmaması ve para biriktirme konusunda istikrarlı olunmaması bizi hayallerimizden her geçen gün daha da uzaklaştırır. Bu yazımızda, hayalini gerçekleştirmek için para biriktirmek isteyenlerin işini kolaylaştıracak bazı önerileri sıraladık.

GELİR-GİDER TABLOSU TUTUN

Para biriktirmeye gelir - gider tablonuzu çıkararak başlayabilirsiniz. Bu tabloyu düzenli olarak tutmak, harcamalarınızı net bir şekilde görmenize yardımcı olur. Böylece, gereksiz harcamalarınızı fark ederek kontrol altında tutabilirsiniz.

NEREDEN TASARRUF EDECEĞİNİZİ BELİRLEYİN

Kira ve fatura gibi sabit harcamalar, bazı zamanlarda zam veya aşırı kullanım sonucu artış gösterebilir. Özellikle elektrik ve doğalgaz faturalarında enerji tasarrufu yapmaya gayret gösterin. Bu dönemde film, müzik ve oyun gibi online üyeliklerinizi de gözden geçirmekte fayda var. Aylık üyeliği cüzi miktarlarda olsa da yılda kayda değer bir harcamaya dönüşebilir. Sıkça kullanmadığınız bir üyelikten hayalinizi gerçekleştirmek için vazgeçmeyi deneyin.