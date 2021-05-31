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Birikim yapmak meğerse çok kolaymış! Bu birkaç tüyoyu benimserseniz siz de...

31.05.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para biriktirmek, herkesin hayalini kurduğu ancak gerçekleştirmekte zorlandığı bir durum. Ev, araba almak, yurt dışında tatile çıkmak veya iyi bir eğitim almak gibi farklı amaçları gerçekleştirmek belli düzeyde bir birikim gerektiriyor. Fakat para biriktirmek çok iyi bir planlama gerektirdiği gibi pek çoğumuz için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Para biriktirmek için hangi yolları izlemek gerekir?

Birikim yapmak meğerse çok kolaymış! Bu birkaç tüyoyu benimserseniz siz de...

Hepimiz büyük bir evin, konforlu bir arabanın, yurt dışında eğitim almanın veya sınırsızca gezmenin hayalini kurarız. Ancak ciddi bir yatırım gerektiren bu hayalleri gerçekleştirmek sanıldığı kadar basit olmaz. Gelir ve gider dengesinin iyi sağlanamaması, düzgün bir planlama yapılmaması ve para biriktirme konusunda istikrarlı olunmaması bizi hayallerimizden her geçen gün daha da uzaklaştırır. Bu yazımızda, hayalini gerçekleştirmek için para biriktirmek isteyenlerin işini kolaylaştıracak bazı önerileri sıraladık.

GELİR-GİDER TABLOSU TUTUN

Para biriktirmeye gelir - gider tablonuzu çıkararak başlayabilirsiniz. Bu tabloyu düzenli olarak tutmak, harcamalarınızı net bir şekilde görmenize yardımcı olur. Böylece, gereksiz harcamalarınızı fark ederek kontrol altında tutabilirsiniz.

NEREDEN TASARRUF EDECEĞİNİZİ BELİRLEYİN

Kira ve fatura gibi sabit harcamalar, bazı zamanlarda zam veya aşırı kullanım sonucu artış gösterebilir. Özellikle elektrik ve doğalgaz faturalarında enerji tasarrufu yapmaya gayret gösterin. Bu dönemde film, müzik ve oyun gibi online üyeliklerinizi de gözden geçirmekte fayda var. Aylık üyeliği cüzi miktarlarda olsa da yılda kayda değer bir harcamaya dönüşebilir. Sıkça kullanmadığınız bir üyelikten hayalinizi gerçekleştirmek için vazgeçmeyi deneyin.

BANKA HESABI AÇIN

Yalnızca para biriktirmek için kullandığınız bir banka hesabı açın ve bu hesabınızı birikim yapmanın haricinde kullanmayın. Para biriktirirken yapılan en büyük hatalardan birisi de daha sonra yerine konulacağı düşünülerek birikim hesabından azar azar nakit çekmek. Bu nedenle, hesabınızı yalnızca para yatırmak için kullanın, para çekmek için değil.

BİRİKİM HESABINIZDAN GÜNLÜK FAİZ KAZANIN

Birikim amacıyla açtığınız hesabınızı günlük faiz kazanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece biriktirdiğiniz miktar artarken günlük kazanacağınız faiz de yükselir ve paranız hesapta beklerken dahi artış göstermeye devam eder. Bunun için hesap açmadan önce en yüksek faiz kazandıran bankayı da incelemelisiniz.

EK GELİR KAYNAĞI OLUŞTURUN

Freelance işler yaparak para biriktirmeye önemli bir katkı sağlayabilirsiniz. Grafik tasarımı veya video düzenleme gibi internet üzerinden yapabileceğiniz işler hem boş vaktinizi değerlendirmenizi hem de birikim yapmanızı sağlar.

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