Birikim yapmak meğerse çok kolaymış! Bu birkaç tüyoyu benimserseniz siz de...

Hepimiz büyük bir evin, konforlu bir arabanın, yurt dışında eğitim almanın veya sınırsızca gezmenin hayalini kurarız. Ancak ciddi bir yatırım gerektiren bu hayalleri gerçekleştirmek sanıldığı kadar basit olmaz. Gelir ve gider dengesinin iyi sağlanamaması, düzgün bir planlama yapılmaması ve para biriktirme konusunda istikrarlı olunmaması bizi hayallerimizden her geçen gün daha da uzaklaştırır. Bu yazımızda, hayalini gerçekleştirmek için para biriktirmek isteyenlerin işini kolaylaştıracak bazı önerileri sıraladık.
Para biriktirmeye gelir - gider tablonuzu çıkararak başlayabilirsiniz. Bu tabloyu düzenli olarak tutmak, harcamalarınızı net bir şekilde görmenize yardımcı olur. Böylece, gereksiz harcamalarınızı fark ederek kontrol altında tutabilirsiniz.
Kira ve fatura gibi sabit harcamalar, bazı zamanlarda zam veya aşırı kullanım sonucu artış gösterebilir. Özellikle elektrik ve doğalgaz faturalarında enerji tasarrufu yapmaya gayret gösterin. Bu dönemde film, müzik ve oyun gibi online üyeliklerinizi de gözden geçirmekte fayda var. Aylık üyeliği cüzi miktarlarda olsa da yılda kayda değer bir harcamaya dönüşebilir. Sıkça kullanmadığınız bir üyelikten hayalinizi gerçekleştirmek için vazgeçmeyi deneyin.
Yalnızca para biriktirmek için kullandığınız bir banka hesabı açın ve bu hesabınızı birikim yapmanın haricinde kullanmayın. Para biriktirirken yapılan en büyük hatalardan birisi de daha sonra yerine konulacağı düşünülerek birikim hesabından azar azar nakit çekmek. Bu nedenle, hesabınızı yalnızca para yatırmak için kullanın, para çekmek için değil.
Birikim amacıyla açtığınız hesabınızı günlük faiz kazanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece biriktirdiğiniz miktar artarken günlük kazanacağınız faiz de yükselir ve paranız hesapta beklerken dahi artış göstermeye devam eder. Bunun için hesap açmadan önce en yüksek faiz kazandıran bankayı da incelemelisiniz.
Freelance işler yaparak para biriktirmeye önemli bir katkı sağlayabilirsiniz. Grafik tasarımı veya video düzenleme gibi internet üzerinden yapabileceğiniz işler hem boş vaktinizi değerlendirmenizi hem de birikim yapmanızı sağlar.
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