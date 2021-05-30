Primi tamamlayamayan vatandaşlar için toplu ödeme formülü devreye giriyor. Başvuru dilekçe ile yapılıyor. Birikmiş sigorta primleri toplu olarak geri alınabiliyor! Bu tarihten önce sigortalı olanlar bu habere dikkat... İşte detaylar...

"YAŞLILIK TOPTAN ÖDEMESİ" FIRSATI

3600 gün prim bir çalışanın emekli olması için yeterlidir. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan vatandaşların emekli olması için asgari 3600 gün gerekmektedir. Söz konusu tarihten sonra sigortalı olan vatandaşlarda ise emekli olmak için en az prim sayısı 4500 gün olarak karşımıza çıkıyor.

Öte yandan bazı sigortalı vatandaşlar söz konusu şartları sağlayamadığı görülüyor. Şartları sağlamayan kişilere ise 'yaşlılık toptan ödemesi' fırsatı veriliyor.

Malullük ve yaşlılık aylığı alma koşullarının gerçekleşmediği vatandaşlar, kanunda duyurulan yaş şartını (bu yaş şartı kadınlar için 58, erkekler için 60'tır) doldurduğu takdirde söz konusu ödemeyi alabiliyor. Bu vatandaşlar, birikmiş primlerini toplu olarak almaya hak kazanıyor.

Öte yandan toplu para talebi, ölümü gerçekleşen vatandaşların kanuni mirasçıları tarafından da talep edilebiliyor. Bu noktada ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ) dilekçe ile başvurarak parayı talep etmek gerekiyor.