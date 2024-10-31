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Birinde 15 TL, birinde 1220 TL! 81 kat fark var 'Her şey aynı ama...' Yoğun şikayet var

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
31.10.2024 11:24
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Sürücü belgesinin yenileme ücretleri arasındaki eşitsizliği değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay "Eşitsiz ücretlendirme yoğun şikâyet konusu haline geldi" dedi. Altay eski tip sürücü belgesini yenileme işleminde toplam 15 TL ücret alındığını, daha önce sürücü belgesini yenileyen, kaybeden, süresi biten, yıpranan vatandaşlardan da 1220 TL ücret alındığını belirtip "Cezalandıran uygulamaya son verilmeli" dedi.

Birinde 15 TL, birinde 1220 TL! 81 kat fark var 'Her şey aynı ama...' Yoğun şikayet var

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski sürücü belgelerinin kullanım süresini iki yıl daha uzatarak, ehliyet yenileme işlemlerinde son tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlediğini hatırlatarak, “Eski tip sürücü belgesini yenileme işleminde; 13,00 TL değerli kâğıt bedeli, 2,00 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 15,00 TL ücret alınmaktadır. Ancak daha önce sürücü belgesini yenileyen, kaybeden, süresi biten, yıpranan vatandaşlardan bu işlem için 990,00 TL değerli kâğıt bedeli, 230,00 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 1.220,00 TL ücret alınmaktadır.

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"SÜREÇLER AYNI! İKİ İŞLEM ARASINDA 81 KAT FAZLA ÜCRETLENDİRME"

Eski tip sürücü belgesinin yenilenmesi ile süresi dolan, yıpranan ya da kaybedilen yeni tip sürücü belgesinin yenilenmesi işleminde tüm süreçler aynı olmasına karşın her iki işlem arasında 81 kat fazla ücretlendirme yapılmaktadır. Bu fark, ilgili kamu kurumunun “kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde değerli kâğıt ve harç bedelleri ‘indirimsiz’ şekilde alınır” açıklamasına dayandırılmaktadır.

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"POLİKARBON LAZER BASKI 12 TL'YE YAPILABİLİYOR! 990 TL İLE ÜCRETLENDİRİLİYOR"

Yine polikarbon lazer baskı için 12,00 TL’ye yapılabilen bir işlemin, başka bir vatandaş için 990,00 TL ile ücretlendirilmesi sosyal devlet olmanın gerekleri ve objektiflik ile bağdaşmamaktadır” diye konuştu.

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"CEZA NİTELİĞİNDE"

Altay, eski sürücü belgesinin yenilenmesiyle, yeni sürücü belgesinin yenilenmesine 81 kat daha fazla ücret ödenmesi hakkaniyetli olmadığı gibi ehliyetini ilk günden yenileyen vatandaşlar için ceza niteliğinde olduğunu belirtti.

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Altay, “Bu nedenle aynı işlem için bütün vatandaşlardan aynı ücretin alınması, sürücü belgesini çok önceden değiştirenleri cezalandıran uygulamaya son verilmesi gerekmektedir” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet sürücü belgesi
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