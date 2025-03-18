Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) para birimi nedir? Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) para biriminin kodu ve sembolü

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi'dir. Abu Dabi, insan nüfusu bakımından Dubai’nin arkasından geldiğinden en büyük ikinci şehir olarak bilinmektedir. Zengin ekonomisi ile öne çıkan Birleşik Arap Emirlikleri’nin resmi olarak kabul edilen dili Arapça'dır. Burada kullanılan Arapça diğerlerinden farklı olarak Körfez ülkelerinin lehçesidir. Birleşik Arap Emirlikleri, belli bir süre İngiliz hakimiyeti yaşadığı için ülkede iyi derecede İngilizce bilen kişilerin sayısı oldukça fazladır. Birleşik Arap Emirlikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından ülkenin hangi para birimini kullandığı merak konusudur.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) para birimi nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri’nin resmi para birimi Birleşik Arap Emirlikleri dirhemidir. BAE dirheminin finans platformlarında kullanılan kodu AED olarak geçer. BAE dirhemi için د.إ sembolü kullanılır. BAE Dirhemi, 100 fils biriminden meydana gelir. Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası tarafından üretilir ve denetlenir. BAE dirhemi 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ve 1.000 biçimlerinde kullanılır. Madeni para olarak 1, 25 ve 50 fils kullanılır. Ama 10'dan daha az madeni paraların kullanımı yaygın değildir.

BAE dirhemi 1973 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bağımsızlığını ilan etmesi ile beraber resmi para birimi olarak kabul edildi. Resmi para birimi olmasından itibaren bölgedeki birçok ekonomik işlemde ve günlük hayatta oldukça etkili bir rol oynamıştır.

BAE dirheminin değeri, ABD dolarıyla sabitlenmiş durumdadır. Bu sistem sayesinde ekonomik hesaplar daha kolay yapılmaktadır. Ayrıca ülke döviz kurlarındaki değişimden korunmaktadır. ABD dolarının sabit oluşu ülkenin uluslararası finans işlemlerinde ve ülke içi ekonomisinde oldukça önemlidir. Ülkenin güçlü bir ekonomiye sahip olması sebebiyle dirhem de dünya genelinde kabul gören bir para birimidir. Dünya ticaretinde ve yatırımlarında kullanılan Dirhem güvenilirliğiyle öne çıkmaktadır. Bu durum da ülkenin ekonomik alandaki gücünün bir göstergesi olmaktadır.