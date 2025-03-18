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Birleşik Krallık'ın para birimi nedir? Birleşik Krallık'ın para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:16
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Birleşik Krallık, Avrupa’nın kuzey bölgesinde bulunan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda olmak üzere 4 ülkeden oluşan bir devlet yapısıdır. Birleşik Krallık adı İngilizce'de United Kingdom veya UK kısaltmalarıyla bilinmektedir. Krallığı oluşturan 4 ülkenin her birinin kültürü, tarihi ve gelenekleri farklı olsa da tek çatı altında buluşurlar. Peki, krallığın ortak kültür unsurlarından biri olarak, Birleşik Krallık’ın para birimi nedir?

Birleşik Krallık'ın para birimi nedir? Birleşik Krallık'ın para biriminin kodu ve sembolü

Birleşik Krallık’ın en büyük ve en öne çıkan ülkesi İngiltere bu çatı devletin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda yer alır. Bu sebeple Birleşik Krallık’ın siyasi vb. her açıdan belirleyici rolü İngiltere olarak öne çıkar. Birleşik Krallık’ın kalbi olarak nitelenen İngiltere, Londra’daki Westminster bölgesinde yer alan İngiliz Parlamentosu, Birleşik Krallık devletinin yasama organı olarak bilinmektedir. Birleşik Krallık hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından ülkenin resmi para birimi araştırılmaktadır.

Birleşik Krallık’ın para birimi nedir?

Birleşik Krallık’ın resmi para birimi Sterlin olarak adlandırılır. Sterlin, Birleşik Krallık ülkeleri olan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda başta olmak üzere Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları, Man Adası ve Kanal Adaları gibi diğer yerlerde de geçerli olan resmi para birimidir.

Sterlin dünya ticaretindeki geçerliliği açısından oldukça prestijli bir konumda olup uluslararası kullanımı ve gücü ile dünya piyasalarında en çok işlem gören para birimleri arasında 4. sıradadır.

Sterlin denildiğinde akıllara genelde İngiltere gelse de bu birim Birleşik Krallık'ın tamamında kabul edilen bir para birimidir. Para biriminin istikrarını ve değerini kontrol eden Bank of England ya da Türkçe'ye çevrilmiş haliyle İngiltere Merkez Bankası'dır.

İngiltere ve İskoçya 1707 yılında bir araya gelerek Birleşik Krallık devletini oluşturduğunda bu yeni devletin resmi para birimi de Sterlin olarak ilan edildi.

Sterlin’in resmi adı Pound Sterling olarak geçmektedir. Çoğunlukla bu resmi ismin haricinde sterlin ya da pound tek başına kullanılır. Bu yüzden Sterlin ve Pound ayrı para birimleriymiş gibi zannedilebilir. Ama aslında aynı para birimini ifade ederler.

Pound sözcüğünün genel kullanımının “quid” olduğu dikkat çeker. Fakat bu argo bir kullanım şeklidir. Sterlinin "pound" olarak anılması ise geçmişte sterlinin bir pound gümüşle aynı değerde olmasından kaynaklanır.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık pound sterlin
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