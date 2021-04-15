Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması 2,716 lira!

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarının farklı olduğunun altı çizilen Bisam açıklamasına göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 728 lira, yetişkin bir kadın için 704 lira, 15-18 yaş bir genç için 774 lira ve 4-6 yaş arası bir çocuk için 511 lira olarak hesaplandı.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AYLIK BESLENME HARCAMASI BELLİ OLDU

Bisam'ın raporunda, "Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 9 bin 395 liraya ulaşıyor" denildi ve şöyle devam edildi:

"Günlük harcamalarda Mart'ta en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 31.80 liralık harcama gereksinimi ile oluşturuyor. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 17.53 lira düzeyinde.

"Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 14.81 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.88 lira, katı yağ ve sıvı yağ ise 6.64 liralık masraf yapılması gereken ürün gruplarıydı. "Yumurta için 1.44, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 4.38 lira harcama yapılması gerekiyor."