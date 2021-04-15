Prof. Dr. Sefer Şener: Merkez Bankası faiz kararı metninden çıkarılan kısımlar var!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün ilk kez Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından TCMB tarafından faiz kararı açıklaması geldi. Açıklamada, 'Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.' denildi.

Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamış olduğu ilk faiz kararı sonrası, ilave sıkılaştırma ayrıntısı karar metninde dikkat çekti.

Konuya ilişkin İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

"Piyasaların beklentisi Merkez Bankası'nın faiz değişikliğine gitmeyeceği yönündeydi. Beklentilere paralel bir karar. Asıl önemli olan yeni Merkez Bankası Başkanı'nın göreve ilk geldiğinde beyan ettiği o cümlelerin bu defaki toplantının karar metninde yer alıp almayacağı ile ilgiliydi.

METİNDEN ÇIKAN KISIMLAR VAR

Gördüğümüz kadarıyla metinden çıkarılan kısımlar var, yeni eklenen kısımlar var. Bir önceki metinde ilave sıkılaşma yapılacak ibaresi vardı. Bu defaki metinde ilave sıkılaşma yapılacak önerisi yok.

BU YIL FAİZ ARTIŞI OLUR MU?

Bu, şu anlama geliyor, ilerleyen dönemlerde eğer gidişat bu şekilde devam ederse ilave bir faiz artışını, en azından bu sene içerisinde görmek çok olası değil demek. 2 taraflı okuyabiliriz bunu. Hem yukarı yönlü bir artış olmayacak şekilde, hem de veriler ışığında aşağı yönlü bir ivmelenme olabilir."



