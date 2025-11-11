FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

BIST 100'de dalgalanma sürüyor: Haftaya yükselişle başlayan borsa, öğleden sonra düşüşe geçti

Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününe pozitif bir başlangıç yapmasına rağmen, gün içinde yaşanan dalgalanmalarla yatırımcıların dikkatini çekti. Özellikle bankacılık endeksindeki sert düşüş, genel endeksi olumsuz etkiledi.

BIST 100'de dalgalanma sürüyor: Haftaya yükselişle başlayan borsa, öğleden sonra düşüşe geçti
Cansu Akalp

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başlasa da, öğleden sonra gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. Bankacılık sektörü öncülüğünde yaşanan düşüş yatırımcıları tedirgin etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,46'lık bir yükselişle 10.974,29 puandan başladı. Bu yükselişte, küresel piyasalardaki genel pozitif hava ve ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair beklentiler etkili oldu. Açılışta bankacılık endeksi de yüzde 0,47 oranında değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,37 oranında geriledi. Sektörel bazda ise sigorta sektörü yüzde 0,78 ile en çok yükselen olurken, orman kağıt basım sektörü yüzde 0,75 ile en çok gerileyen sektör oldu.

Ancak, öğleden sonra BIST 100'de durum değişti. Endeks, yüzde 2'ye yakın bir düşüş yaşayarak 10.789,03 puana kadar geriledi. Bu düşüşte, özellikle bankacılık endeksindeki yüzde 4,5'i aşan kayıplar etkili oldu. Gün sonunda BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kaybederek günü tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 135,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,14 ile ulaştırma oldu.

Analistler, öğleden sonra yaşanan düşüşün nedenleri arasında, 11.000 puan seviyesindeki dirençten gelen satış baskısını ve yurt içinde açıklanan sanayi üretim endeksi verilerini gösteriyor. TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda beklentilerin altında kaldı. Bu durum, yatırımcıların risk iştahını azaltarak satışlara neden oldu.

BIST 100'deki bu dalgalanma, piyasanın kırılganlığını ve dış etkilere açıklığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yatırımcıların, piyasayı yakından takip ederek ve risklerini dikkatli bir şekilde yöneterek hareket etmeleri önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde, küresel piyasalardaki gelişmeler, açıklanacak ekonomik veriler ve siyasi gelişmeler, Borsa İstanbul'un yönü üzerinde belirleyici olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!
THY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendiTHY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendi

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.