BIST 100'de dalgalanma sürüyor: Haftaya yükselişle başlayan borsa, öğleden sonra düşüşe geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başlasa da, öğleden sonra gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. Bankacılık sektörü öncülüğünde yaşanan düşüş yatırımcıları tedirgin etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,46'lık bir yükselişle 10.974,29 puandan başladı. Bu yükselişte, küresel piyasalardaki genel pozitif hava ve ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair beklentiler etkili oldu. Açılışta bankacılık endeksi de yüzde 0,47 oranında değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,37 oranında geriledi. Sektörel bazda ise sigorta sektörü yüzde 0,78 ile en çok yükselen olurken, orman kağıt basım sektörü yüzde 0,75 ile en çok gerileyen sektör oldu.

Ancak, öğleden sonra BIST 100'de durum değişti. Endeks, yüzde 2'ye yakın bir düşüş yaşayarak 10.789,03 puana kadar geriledi. Bu düşüşte, özellikle bankacılık endeksindeki yüzde 4,5'i aşan kayıplar etkili oldu. Gün sonunda BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kaybederek günü tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 135,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,14 ile ulaştırma oldu.

Analistler, öğleden sonra yaşanan düşüşün nedenleri arasında, 11.000 puan seviyesindeki dirençten gelen satış baskısını ve yurt içinde açıklanan sanayi üretim endeksi verilerini gösteriyor. TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda beklentilerin altında kaldı. Bu durum, yatırımcıların risk iştahını azaltarak satışlara neden oldu.

BIST 100'deki bu dalgalanma, piyasanın kırılganlığını ve dış etkilere açıklığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yatırımcıların, piyasayı yakından takip ederek ve risklerini dikkatli bir şekilde yöneterek hareket etmeleri önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde, küresel piyasalardaki gelişmeler, açıklanacak ekonomik veriler ve siyasi gelişmeler, Borsa İstanbul'un yönü üzerinde belirleyici olacak.