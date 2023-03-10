Bitcoin'de sert düşüş! 3 ay sonra bir ilk... Kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik

Kripto para piyasasını yakından takip edenler Bitcoin'deki sert düşüşü merak ediyor. Peki, Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin düşüyor mu? Bitcoin'in fiyatı psikolojik sınır olarak kabul edilen seviyenin altına düştü. Bu durumun alternatif kripto para birimlerinde (altcoin) olumsuz etkileri olabileceği ifade edilmişti. Peki, Bitcoin ve kripto parada son durum ne? İşte 3 ay sonra Bitcoin'deki kritik düşüşle ilgili son gelişmeler...

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları kripto para piyasasıyla ilgilenenler tarafından da dikkatle takip edilmişti. Powell'ın beklenenden 'şahin' açıklamalarda bulunmasıyla salı günü itibarıyla kan kaybeden kripto paralarda düşüş sürüyor.

BİTCOİN 13 OCAK'TAN BU YANA İLK KEZ 20 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Bitcoin dün akşam saatlerinde başlayan sert satışlarla, bu sabah 13 Ocak'tan bu yana ilk kez 20.000 doların altına geriledi. Dünyanın en büyük kripto parası TSİ 8.00 itibarıyla günlük yüzde 8.4'lük değer kaybıyla 19.910 dolara kadar düştü. Böylece Bitcoin dolar bazında yatırımcısına son 1 haftada yüzde 10.8 kaybettirmiş oldu.

Benzer şekilde Ethereum da bugün yüzde 7.9 gerileyerek 1.417 dolara düştü. Bitcoin'deki sert gerileme piyasa genelinde yayıldı. Binance Coin günlük yüzde 6, Ripple yüzde 3.7, Cardano (ADA) yüzde 3.4, Polygon yüzde 4.7, Dogecoin ise yüzde 8.5'lik düşüşler kaydetti.

68 MİLYAR DOLARLIK ERİME

Kripto paraların toplam piyasa değeri dün yaklaşık 1 trilyon dolar iken bu sabah itibarıyla 932 milyar dolara geriledi.

Fed Başkanı Powell salı günü yaptığı sunumda Fed'in enflasyonu dizginlemek için beklenenden daha hızlı ve yüksek oranda faiz artırımına gidebileceğini ifade etti. Bu konuşma öncesinde ise Fed'den 22 Mart'ta 25 baz puanlık bir faiz artırımı bekleniyordu. Ancak konuşmanın ardından 50 baz puanlık artırım fiyatlanmaya başladı. Powell'ın sunumu öncesinde 104.6 seviyesinde bulunan dolar endeksi 105'in üzerine tırmandı. Güçlenen doların son yıllarda olduğu gibi yeniden kripto paraları olumsuz etkilediğini aktarıldı.

Buna ek olarak hacim açısından dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Huobi'nin yerel kripto parası Huobi Token'da dün akşam yaşanan olağan dışı hareketin de yatırımcıyı tedirgin ettiği ifade edildi.

BIDEN'IN PLANI DA ETKİLİ OLDU

Kripto paralarda satış baskısını artıran bir diğer olay da ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 mali yılı bütçe teklifi kapsamında kripto paralara yönelik yeni önlemler getirmeyi planladığına dair haberler oldu. Biden yönetimi 'wash trading' uygulamasını hisse senetlerinde olduğu gibi kripto paralarda da yasaklayarak 24 milyar dolarlık ek vergi geliri elde etmeyi planlıyor.

Biden'ın bu planı kripto para piyasasında hacim kaybına yol açabileceği endişesi yarattı. Dolayısıyla piyasada var olan satış baskısı arttı. Öte yandan bütçe teklifi kapsamında kripto para madenciliğinde kullanılan elektrikten yüzde 30 tüketici vergisi almayı planlanıyor.

FAİZ İNDİRİMİ PLANLARI COŞKUYU ENDİŞEYE ÇEVİRMİŞTİ

Geçtiğimiz yılı küresel ekonomik rüzgarlar ve borsalardan gelen likidite krizi haberleriyle tamamlayan kripto para piyasalarında gözler yaşanacak gelişmelere çevrilmişti. 2022'den bu yana Türkiye'de de faaliyet gösteren küresel kripto para borsası Gate.io Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, şubat ayına ilişkin değerlendirmelerini paylaşmıştı.

Ocak ayında yüzde 40’lık bir ralliyle dikkate değer bir yükseliş gösteren Bitcoin, şubatta yaşanan gelişmelerle gerilemişti. “Yılın ilk günlerinde yaşanan coşkunun şubatta yerini endişeye bıraktı” diyen Dedeoğlu, “Son günlerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) stablecoin'lere yönelik son eylemlerinin 137 milyar dolar büyüklüğe sahip olan pazarın tamamını etkileyebileceği yorumları yapılıyor. Öte yandan ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun ardından Fed yetkililerinin faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik sinyalleri, 2022’nin sonunda yapılan öngörülerin değişmesine sebep oldu. ABD’deki faiz oranının yıl içinde, mevcuttaki yüzde 4,50 – yüzde 4,75 seviyelerinden yüzde 5,50 – yüzde 6,0 seviyelerine çıkabileceği tartışılıyor" demişti.

ASYA’DAN POZİTİF HABERLER GELMİŞTİ

Öte yandan şubatta kripto para borsalarında Çin ve Hong Kong’dan gelen haberler konuşulmuştu. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, bireysel yatırımcıların lisanslı kripto para platformlarında işlem yapabilmesini sağlamayı öngören bir teklifte bulunmuştu. Hong Kong başta olmak üzere Asya’dan gelen regülasyon adımların kripto para piyasaları üzerinde olumlu etki yaptığına dikkat çeken Sevcan Dedeoğlu, “Küresel gelişmelerden hareketle, Bitcoin fiyatının psikolojik sınır olarak kabul edilen 20 bin dolar seviyesinin üzerinde seyretmesinin yükseliş beklentisini beraberinde getirdiğini görüyoruz. Bitcoin’in 20 bin dolar altına düşmesinin alternatif kripto para birimlerinde (altcoin) olumsuz etkileri olabilir” ifadelerini kullanmıştı.



