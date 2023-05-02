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Bitcoin fiyatı ne kadar? FED FAİZ KARARI öncesi 2 Mayıs 2023 Ethereum, Dogecoin, Ripple, Bitcoin fiyatları...

02.05.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu olurken FED faiz kararı öncesi birçok vatandaş Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto para birimlerinde son durumu öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Kritik toplantı bugün ve yarın gerçekleştirilecek. FED faiz kararı ise 3 Mayıs'ta açıklanacak. Peki, Bitcoin fiyatı ne kadar? İşte FED faiz kararı öncesi 2 Mayıs 2023 Ethereum, Dogecoin, Ripple, Bitcoin fiyatları...

Bitcoin fiyatı ne kadar? FED FAİZ KARARI öncesi 2 Mayıs 2023 Ethereum, Dogecoin, Ripple, Bitcoin fiyatları...

Bitcoin fiyatı, FED faiz kararının yarın açıklanacak olması nedeniyle arama motorlarında Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları ile birlikte araştırılıyor. Bilindiği üzere ABD Merkez Bankası faiz kararı mart ayı açıklamasına göre; 25 baz puanlık faiz artışı yapıldı ve faiz yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltilmişti. Peki, 2 Mayıs 2023 Ethereum, Dogecoin, Ripple, Bitcoin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Mayıs 2023 Salı günü Ethereum, Dogecoin, Ripple, Bitcoin fiyatları...

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BİTCOİN KAÇ TL? 2 MAYIS 2023 SALI

Bitcoin bugün 569.143,91 TL alış, 569.143,71 TL satış fiyatından işlem görüyor

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin bugün yüzde 1,89 düşüşle 27.981,51 dolar alış, 27.981,50 dolar satış fiyatından işlem görüyor

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 2 Mayıs günü yüzde 0,98 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.828,6400, satış fiyatı ise 1.828,6300 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 2 MAYIS 2023 SALI

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 37.194,5376 , satış fiyatı ise 37.194,3342 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 1,64 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı0,0787 Dolar, satış fiyatı 0,0787 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 2 MAYIS 2023 SALI

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,6014 satış fiyatı ise 1,6012 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 15 Mart günü günü yüzde 0,32 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4637 dolar, satış fiyatı ise 0,4636 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 2 MAYIS 2023 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 9,4317 TL, satış fiyatı ise 9,4296 TL oldu.

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