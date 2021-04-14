Bitcoin fiyatları zirveyi gördü |14 Nisan Bitcoin fiyatları ne kadar oldu?

Bitcoin'in yeni değeri 14 Nisan tarihinde merak ediliyor.

BITCOIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bitcoin, kurumsal alımların beraberinde pek çok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da gitgide çoğalmasıyla 63,835.01 dolara yükselmiş ve yeni zirvesini görmüştü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli biriminin yanında, diğer birimlere de gelen alımlarla toplam piyasa hacmi de 2.22 trilyon doların üzerine tırmanmıştı.

Piyasalardaki yükselişte yeni kurumsal alımlarla birlikte, kripto para yatırım şirketi olan Galaxy Digital Holdings'in, yeni bir Bitcoin borsa yatırım fonu için Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvurması da oldukça etkili oldu.

BİTCOİN NE KADAR? 1 Bitcoin 14 Nisan itibariyle 64.408,00 ABD Doları değerine sahip. Türk Lirası olarak ise 522.397,51 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.