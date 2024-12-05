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Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmişlerdi! Devlet Başkanı paylaştı: O ülkenin kazancı dudak uçuklattı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.12.2024 14:54
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Orta Amerika ülkesi El Salvador, 2021 yılında Bitcoin'i resmi rezervlerine eklemişti. ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'tan sonra hızlı bir yükselişe geçen Bitcoin, El Salvador'a önemli bir girdi yarattı. Devlet Başkanı Nayib Bukele elde ettikleri kar miktarını açıkladı.

Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmişlerdi! Devlet Başkanı paylaştı: O ülkenin kazancı dudak uçuklattı!

Bitcoin bugün ilk kez 100 bin doların üzerine tırmanırken, dolar bazında 2024 genelinde şu ana kadar yüzde 117 yükseldi. 100 bin dolarlık kritik seviyenin aşılmasının ardından Eylül 2021'de resmi rezervlerine Bitcoin eklemeye başlayan El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele'den konuyla ilgili paylaşım gecikmedi.

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ETTİKLERİ KARI AÇIKLADI

Buna göre El Salvador bugüne kadar 269 milyon 743 bin dolarlık Bitcoin yatırımı gerçekleştirdi. Bu yatırımlardan toplamda 333 milyon 597 bin dolar kâr etti. Böylece ülkenin resmi rezervlerindeki Bitcoinlerin değeri 603 milyon doları aştı.

İşte Bukele'nin son paylaşımı:

Bukele 2 hafta önce yaptığı paylaşımda toplam 268 milyon 82 bin dolarlık Bitcoin alımı yaptıklarını ve bu yatırımından 305 milyon 172 bin dolar kâr ettiklerini açıklamıştı. Yani son 2 haftada El Salvador 1.6 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımı yaparken kârını ise fiiyatlardaki yükselişle beraber 28.4 milyon dolar artırdı.

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EYLÜL 2021'DE YASAL ÖDEME ARACI OLARAK KABUL EDİLDİ

El Salvador Eylül 2021'de dünyada Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu. Bunun yanında aynı tarihte El Salvador resmi rezervlerine de Bitcoin eklemeye başladı.

El Salvador Eylül 2021'de Bitcoin alımlarına başladığında kripto paranın değeri 45-50 bin dolar aralığındaydı. Kasım 2021'de 66 bin doları görmesinin ardından ise hızlı bir değer kaybı yaşandı. Aralık 2022'ye geldiğimizde Bitcoin 17 bin doların altına gerilemişti.

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Dolayısıyla 2022 sonuna gelindiğinde El Salvador kripto yatırımlarından önemli bir zarar etmişti. Ancak daha sonra piyasada rüzgarın tersine dönmesiyle bugün itibarıyla Bukele doğru bir karar almış gibi görünüyor.

Anahtar Kelimeler:
bitcoin El Salvador Nayib Bukele
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