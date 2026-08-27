Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin!

ABD’li finans kuruluşu Bernstein, Bitcoin’in önümüzdeki yıllardaki seyrine ilişkin yeni tahminlerini paylaştı.Kurum, Bitcoin’in 2027 ortasına kadar yeniden yükselişe geçerek 150 bin dolarla dekor seviyeye ulaşabileceğini öngörürken, 2029’a kadar fiyatın 300 bin dolara çıkabileceğiini tahmin etti.

Bernstein Bitcoin‘de beklediği yükselişin arkasındaki temel faktörler arasında küresel borç yükündeki artış ve kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına yönelik ilgisini gösterdi.

BİTCOİN İÇİN 150 BİN VE 300 BİN TAHMİNİ

Kurumun öngörüsüne göre Bitcoin, 2027 ortasına kadar toparlanarak 150 bin dolarlık yeni bir rekor seviyeye ulaşacak. Bernstein yükseliş eğiliminin devam etmesi durumunda Bitcoin’in 2029’a kadar 300 bin dolar seviyesini göreceğini değerlendirdi.

KÜRESEL BORÇ YÜK BİTCOİN’E TALEBİ ARTTIRABİLİR

Bernstein, dünya genelinde artan kamu borclari ile para birimlerinin değer kaybetmesine yönelik endişeler Bitcoin gibi arzı sınırlı varlıklara olan ilgiyi güçlendirebileceğini belirtti.

Küresel burç yükünün büyümeye devam etmesinin, yatırımcıları geleneksel para birimlerine alternatif olabilecek sınırlı arıza sahip varlıklara yöneltbileceği ifade edildi.

KURUMSAL YATIRIMCILARIN İLGİSİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Bitcoin‘in yükseliş potansiyelini destekleyen bir diğer unsurunu ise kurumsal yatırımcıların artan adaptasyonu olduğu belirtildi. Bernstein, kurumsal yatırımcıların Bitcoin‘e yönelik ilgisinin güçlenmesini uzun vadeli fiyat beklentisi açısından önemli bir faktör olarak değerlendirdi.