Bitcoin kaç TL? 26 Nisan 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 26 Nisan 2022 Salı

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 26 Nisan Salı günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin kaç TL? 26 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
26 Nisan 2022 Salı günü Bitcoin alış fiyatı 599.809,70, Bitcoin satış fiyatı ise 599.809,55 TL oldu.
Bitcoin'in değeri 26 Nisan 2022 Salı günü yüzde 3,72 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 40.610,00, Bitcoin'in satış fiyatı 40.609,99 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 26 Nisan 2022 Salı günü yüzde 5,26 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 3.010,0000 satış fiyatı ise 3.009,9900 Dolar oldu.
26 Nisan 2022 Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 44.457,7000 TL, satış fiyatı 44.457,5523 TL'dir.
Dogecoin'in değeri 26 Nisan 2022 Salı günü yüzde 25,43 arttı. 26 Nisan 2022 Salı günü Dogecoin alış fiyatı 0,1608 satış fiyatı ise 0,1607 Dolar oldu.
26 Nisan 2022 Salı günü Dogecoin alış fiyatı 2,3750, satış fiyatı ise 2,3735 oldu.
Ripple'ın değeri 26 Nisan 2022 Salı günü yüzde 3,59 yükseldi. Ripple alış fiyatı 0,6993 Dolar, satış fiyatı ise 0,6992 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 10,3287 TL, satış fiyatı ise 10,3272 TL oldu.
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