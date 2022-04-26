Bitcoin kaç TL? 26 Nisan 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 26 Nisan 2022 Salı

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 26 Nisan Salı günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin kaç TL? 26 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN KAÇ TL? 26 NİSAN 2022 SALI

26 Nisan 2022 Salı günü Bitcoin alış fiyatı 599.809,70, Bitcoin satış fiyatı ise 599.809,55 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 26 Nisan 2022 Salı günü yüzde 3,72 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 40.610,00, Bitcoin'in satış fiyatı 40.609,99 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 26 Nisan 2022 Salı günü yüzde 5,26 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 3.010,0000 satış fiyatı ise 3.009,9900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 26 NİSAN 2022 SALI

26 Nisan 2022 Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 44.457,7000 TL, satış fiyatı 44.457,5523 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 26 Nisan 2022 Salı günü yüzde 25,43 arttı. 26 Nisan 2022 Salı günü Dogecoin alış fiyatı 0,1608 satış fiyatı ise 0,1607 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 26 NİSAN 2022 SALI

26 Nisan 2022 Salı günü Dogecoin alış fiyatı 2,3750, satış fiyatı ise 2,3735 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 26 Nisan 2022 Salı günü yüzde 3,59 yükseldi. Ripple alış fiyatı 0,6993 Dolar, satış fiyatı ise 0,6992 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 26 NİSAN 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 10,3287 TL, satış fiyatı ise 10,3272 TL oldu.

