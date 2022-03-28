Bitcoin kaç TL? 28 Mart Bitcoin kaç Dolar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 28 Mart 2022 Pazartesi

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı haftanın ilk gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, dikkat çeken bir açıklamada bulunmuş ve Rusya'nın dost olduğu ülkelerle enerji ticaretini yerel para birimleri ile ya da kripto para ile yapabileceklerini aktarmıştı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Bitcoin kaç TL? 28 Mart Bitcoin kaç Dolar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? soru ve konu başlıkları da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 28 Mart 2022 Pazartesi Kripto paralarda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 28 Mart Pazartesi günü yüzde 5,28 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 46.945,51, Bitcoin'in satış fiyatı 46.945,50 Dolar oldu.

BİTCOİN KAÇ TL? 28 MART 2022 PAZARTESİ

28 Mart Pazartesi günü Bitcoin alış fiyatı 695.497,73 Bitcoin satış fiyatı ise 695.497,58 TL oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 28 Mart Pazartesi günü yüzde 5,32 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 3.305,0000 Dolar, satış fiyatı ise 3.304,9900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 28 MART 2022 PAZARTESİ

28 Mart Pazartesi Ethereum'un alış fiyatı 48.963,5750 TL, satış fiyatı 48.963,4269 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 28 Mart Pazartesi günü yüzde 5,69 arttı. 28 Mart Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 0,1487 satış fiyatı ise 0,1486 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 28 MART 2022 PAZARTESİ

28 Mart Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 2,2030, satış fiyatı ise 2,2015 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın 28 Mart Pazartesi günü yüzde 3,82 arttı. Ripple alış fiyatı 0,8663 Dolar, satış fiyatı ise 0,8662 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 28 MART 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12,8342 TL, satış fiyatı ise 12,8328 TL oldu.

