Bitcoin kaç TL? 7 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 7 Nisan 2022 Perşembe

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 7 Nisan Perşembe günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kripto para piyasasına ilişkin Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatlarında son durum günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Bitcoin kaç TL? 7 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN KAÇ TL? 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE

7 Nisan Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 639.256,63 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 639.256,48 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 7 Nisan Perşembe günü yüzde 4,31 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 43.360,01, Bitcoin'in satış fiyatı 43.360,00 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 7 Nisan Perşembe günü yüzde 4,49 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 3.201,3700, satış fiyatı ise 3.201,3600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE

7 Nisan Perşembe Ethereum'un alış fiyatı 47.197,7979 TL, satış fiyatı 47.197,6505 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 7 Nisan Perşembe günü yüzde 11,17 değer kaybetti. 7 Nisan Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 0,1441, satış fiyatı ise 0,1440 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE

7 Nisan Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 2,1245, satış fiyatı ise 2,1230 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 7 Nisan Perşembe günü yüzde 4,53 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,7753 Dolar, satış fiyatı ise 0,7752 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 11,4302 TL, satış fiyatı ise 11,4288 TL oldu.

