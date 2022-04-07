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Bitcoin kaç TL? 7 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 7 Nisan 2022 Perşembe

07.04.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar, 7 Nisan 2022 Perşembe günü de Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları ile kripto paralarda son duruma ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Bitcoin'in tekrar düşüş trendine girmesinin ardından kripto para fiyatları merak konusu oldu. Bitcoin kaç TL? 7 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

Bitcoin kaç TL? 7 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 7 Nisan 2022 Perşembe

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 7 Nisan Perşembe günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kripto para piyasasına ilişkin Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatlarında son durum günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Bitcoin kaç TL? 7 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE

7 Nisan Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 639.256,63 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 639.256,48 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 7 Nisan Perşembe günü yüzde 4,31 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 43.360,01, Bitcoin'in satış fiyatı 43.360,00 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 7 Nisan Perşembe günü yüzde 4,49 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 3.201,3700, satış fiyatı ise 3.201,3600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE

7 Nisan Perşembe Ethereum'un alış fiyatı 47.197,7979 TL, satış fiyatı 47.197,6505 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 7 Nisan Perşembe günü yüzde 11,17 değer kaybetti. 7 Nisan Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 0,1441, satış fiyatı ise 0,1440 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE

7 Nisan Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 2,1245, satış fiyatı ise 2,1230 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 7 Nisan Perşembe günü yüzde 4,53 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,7753 Dolar, satış fiyatı ise 0,7752 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 11,4302 TL, satış fiyatı ise 11,4288 TL oldu.

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bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
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