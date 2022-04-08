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Bitcoin kaç TL? 8 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para fiyatları 8 Nisan 2022 Cuma

08.04.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar, 8 Nisan Cuma günü yani haftanın beşinci gününde de Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatlarının yanı sıra kripto paralarda son duruma ilişkin de araştırma yapıyor. Geçtiğimiz hafta Bitcoin'in tekrar düşüş trendine girmesinin ardından kripto para fiyatları merak konusu oldu. Bitcoin kaç TL? 8 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte kripto paralarda son durum...

Bitcoin kaç TL? 8 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para fiyatları 8 Nisan 2022 Cuma

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 7 Nisan Perşembe günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kripto para piyasasına ilişkin Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatlarında son durum günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Bitcoin kaç TL? 7 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 8 NİSAN 2022 CUMA

8 Nisan Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 642.526,79 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 642.526,65 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 8 Nisan Cuma günü yüzde 0,50 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 43.575,91, Bitcoin'in satış fiyatı 43.575,90 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 8 Nisan Cuma günü yüzde 1,89 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 3.257,0600 satış fiyatı ise 3.257,0500 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 8 NİSAN 2022 CUMA

8 Nisan Cuma Ethereum'un alış fiyatı 48.025,3497 TL, satış fiyatı 48.025,2023 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 8 Nisan Cuma günü yüzde 5,01 arttı. 8 Nisan Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 0,1511, satış fiyatı ise 0,1510 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 8 NİSAN 2022 CUMA

8 Nisan Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 2,2280, satış fiyatı ise 2,2265 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 8 Nisan Cuma günü yüzde 2,29 arttı. Ripple alış fiyatı 0,7913 Dolar, satış fiyatı ise 0,7912 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 8 NİSAN 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 11,6677 TL, satış fiyatı ise11,6662 TL oldu.

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