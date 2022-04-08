Bitcoin kaç TL? 8 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para fiyatları 8 Nisan 2022 Cuma

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 7 Nisan Perşembe günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kripto para piyasasına ilişkin Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatlarında son durum günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Bitcoin kaç TL? 7 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN KAÇ TL? 8 NİSAN 2022 CUMA

8 Nisan Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 642.526,79 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 642.526,65 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 8 Nisan Cuma günü yüzde 0,50 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 43.575,91, Bitcoin'in satış fiyatı 43.575,90 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 8 Nisan Cuma günü yüzde 1,89 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 3.257,0600 satış fiyatı ise 3.257,0500 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 8 NİSAN 2022 CUMA

8 Nisan Cuma Ethereum'un alış fiyatı 48.025,3497 TL, satış fiyatı 48.025,2023 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 8 Nisan Cuma günü yüzde 5,01 arttı. 8 Nisan Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 0,1511, satış fiyatı ise 0,1510 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 8 NİSAN 2022 CUMA

8 Nisan Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 2,2280, satış fiyatı ise 2,2265 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 8 Nisan Cuma günü yüzde 2,29 arttı. Ripple alış fiyatı 0,7913 Dolar, satış fiyatı ise 0,7912 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 8 NİSAN 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 11,6677 TL, satış fiyatı ise11,6662 TL oldu.

