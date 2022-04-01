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Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 1 Nisan 2022 Cuma

01.04.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen yatırımcılar ve vatandaşlar 1 Nisan Cuma günü de konuya ilişkin araştırma yapıyor. Bitcoin hafta başında 2022'nin zirvesine ulaşmasına karşın değer kaybına yöneldi. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte 1 Nisan 2022 Cuma günü kripto paralarda son durum...

Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 1 Nisan 2022 Cuma

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar haftanın beşinci gününde de kripto paralarda son durumu yakından takip ediyor. Bitcoin hafta başında 2022'nin zirvesine ulaşmasına karşın değer kaybına yöneldi. Bu bağlamda Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 1 Nisan 2022 Perşembe kripto paralarda son durum ve detaylar haberimizde...

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 1 Nisan Cuma günü yüzde 0,52 geriledi. Bitcoin'in piyasa değeri 849,00B dolar. Bitcoin'in 7 günlük bir çizelgesine baktığımız da yüzde 1,67 yükseliş olduğu görülüyor. Bitcoin bugün 44.696,0 dolardan satışa sunuluyor.

BİTCOİN KAÇ TL? 1 NİSAN 2022 CUMA

1 Nisan Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 655.710,14 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 1 Nisan Cuma günü piyasa değeri, 391,42B dolar. Ethereum'un alış fiyatı 3.253,83 dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 1 NİSAN 2022 CUMA

1 Nisan Cuma Ethereum'un alış fiyatı 47.744,34 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 1 Nisan Cuma günü yüzde 0.70 yükseldi. 1 Nisan Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 0,135092 dolar.

DOGECOİN KAÇ TL? 1 NİSAN 2022 CUMA

1 Nisan Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,98 TL işlem görüyor.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 1 Nisan Cuma günü yüzde 2.21 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,82187 dolardan satışa sunuluyor.

RİPPLE KAÇ TL? 1 NİSAN 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12.13 TL satış fiyatına sahip.

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bitcoin Ethereum Dogecoin
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