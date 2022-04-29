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Bitcoin kaç TL, ne kadar? 29 Nisan 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum!

29.04.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin kaç TL? Kripto para piyasası, 29 Nisan 2022 Cuma günü, yani haftanın 5. gününde de kripto para alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan; Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları ile kripto paralarda son durum da hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin kaç TL? 29 Nisan 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Bitcoin kaç TL, ne kadar? 29 Nisan 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum!

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 29 Nisan Cuma günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları da araştırılıyor. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 29 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 29 NİSAN 2022 CUMA

29 Nisan Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 584.791,40, Bitcoin satış fiyatı ise 584.791,25 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri, 29 Nisan Cuma günü yüzde 0,57 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 39.579,79, Bitcoin'in satış fiyatı 39.579,78 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri, 29 Nisan Cuma günü yüzde 1,27 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 2.923,6900 satış fiyatı ise 2.923,6800 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 29 NİSAN 2022 CUMA

29 Nisan Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 43.197,5198 TL, satış fiyatı 43.197,3720 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 29 Nisan Cuma günü yüzde 3,60 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,1442 Dolar, satış fiyatı ise 0,1441 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 29 NİSAN 2022 CUMA

29 Nisan Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 2,1306, satış fiyatı ise 2,1291 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 29 Nisan Cuma günü yüzde 1,49 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,6398 Dolar, satış fiyatı ise 0,6397 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 29 NİSAN 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 9,4530 TL, satış fiyatı ise 9,4516 TL oldu.

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bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
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