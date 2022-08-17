Bitcoin ne kadar? 17 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları 17 Ağustos Çarşamba günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar "17 Ağustos 2022 Bitcoin ne kadar, kaç dolar oldu, yükselecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 17 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple dahil olmak üzere kripto paralarda son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin 17 Ağustos Çarşamba günü 435.816,30 TL alış, 435.788,66 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 17 Ağustos Çarşamba günü günü yüzde 1,10 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 24.127,57 Bitcoin'in satış fiyatı 24.126,04 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 17 Ağustos Çarşamba günü yüzde 2,59 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.912,5200, satış fiyatı ise 1.912,5100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

17 Ağustos Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 34.545,8488 TL, satış fiyatı 34.545,6681 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 17 Ağustos Çarşamba günü yüzde 10,61 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0872 Dolar, satış fiyatı 0,0872 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

17 Ağustos Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,5744, satış fiyatı ise 1,5742 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 17 Ağustos Çarşamba günü yüzde 5.09 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3882 dolar, satış fiyatı ise 0,3881 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 7,0121 TL, satış fiyatı ise 7,0103 TL oldu.

