Bitcoin ne kadar? 17 Haziran 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasalarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. FED Çarşamba günü faiz kararını açıkladı. Bu açıklama sonrası Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum ve ayrıntılar haberimizde...
17 Haziran Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 355.996,94 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 355.996,77 TL oldu.
Bitcoin 17 Haziran Cuma günü yüzde 6,86 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 20.565,97 , Bitcoin'in satış fiyatı 20.565,96 Dolar oldu.
Ethereum 17 Haziran Cama günü yüzde 9.11 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 1.085,3000, satış fiyatı ise 1.085,2900 Dolar oldu.
17 Haziran Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 18.786,5430 TL, satış fiyatı 18.786,3699 TL'dir.
Dogecoin'in değeri 17 Haziran Cuma günü yüzde 5,84 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0563 Dolar, satış fiyatı ise 0,0563 Dolar oldu.
17 Haziran Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 0,9749 TL, satış fiyatı ise 0,9747 oldu.
Ripple'ın değeri 17 Haziran Cuma günü yüzde 2,50 düştü. Ripple alış fiyatı 0,3275 Dolar, satış fiyatı ise 0,3274 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,6690 TL, satış fiyatı ise 5,6673 TL oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum