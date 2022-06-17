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Bitcoin ne kadar? 17 Haziran 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

17.06.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto para varlıklarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) tarafından Çarşamba günü yapılan faiz kararı açıklaması sonrası konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Bitcoin ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum...

Bitcoin ne kadar? 17 Haziran 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasalarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. FED Çarşamba günü faiz kararını açıkladı. Bu açıklama sonrası Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum ve ayrıntılar haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 17 HAZİRAN 2022 CUMA

17 Haziran Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 355.996,94 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 355.996,77 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 17 Haziran Cuma günü yüzde 6,86 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 20.565,97 , Bitcoin'in satış fiyatı 20.565,96 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 17 Haziran Cama günü yüzde 9.11 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 1.085,3000, satış fiyatı ise 1.085,2900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 17 HAZİRAN 2022 CUMA

17 Haziran Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 18.786,5430 TL, satış fiyatı 18.786,3699 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 17 Haziran Cuma günü yüzde 5,84 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0563 Dolar, satış fiyatı ise 0,0563 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 17 HAZİRAN 2022 CUMA

17 Haziran Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 0,9749 TL, satış fiyatı ise 0,9747 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 17 Haziran Cuma günü yüzde 2,50 düştü. Ripple alış fiyatı 0,3275 Dolar, satış fiyatı ise 0,3274 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 17 HAZİRAN 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,6690 TL, satış fiyatı ise 5,6673 TL oldu.

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