Bitcoin ne kadar? 17 Haziran 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasalarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. FED Çarşamba günü faiz kararını açıkladı. Bu açıklama sonrası Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum ve ayrıntılar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 17 HAZİRAN 2022 CUMA

17 Haziran Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 355.996,94 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 355.996,77 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 17 Haziran Cuma günü yüzde 6,86 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 20.565,97 , Bitcoin'in satış fiyatı 20.565,96 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 17 Haziran Cama günü yüzde 9.11 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 1.085,3000, satış fiyatı ise 1.085,2900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 17 HAZİRAN 2022 CUMA

17 Haziran Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 18.786,5430 TL, satış fiyatı 18.786,3699 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 17 Haziran Cuma günü yüzde 5,84 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0563 Dolar, satış fiyatı ise 0,0563 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 17 HAZİRAN 2022 CUMA

17 Haziran Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 0,9749 TL, satış fiyatı ise 0,9747 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 17 Haziran Cuma günü yüzde 2,50 düştü. Ripple alış fiyatı 0,3275 Dolar, satış fiyatı ise 0,3274 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 17 HAZİRAN 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,6690 TL, satış fiyatı ise 5,6673 TL oldu.

