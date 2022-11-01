Bitcoin ne kadar? FED faiz kararı öncesi 1 Kasım 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar 1 Kasım 2022 Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleştirilecek olan FED faiz kararı toplantısı öncesi vatandaşlar ve yatırımcılar internette güncel fiyatlara ilişkib araştırma yapmaya başladı. Toplantı yarın da gerçekleştirilecek ve FED faiz kararı saat 21.00'de açıklanacak. Peki, bitcoin ne kadar? İşte 1 Kasım 2022 Salı günü güncel Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...
Bitcoin bugün 383.232,18 TL alış, 383.226,02 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri bugün yüzde 0,25 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 20.537,63 Bitcoin'in satış fiyatı 20.537,30 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 1 Kasım Salı günü yüzde 0,06 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.595,9200, satış fiyatı ise 1..595,9100 Dolar oldu.
Bugün Ethereum'un alış fiyatı 29.779,8672 , satış fiyatı ise 29.779,6806 TL oldu.
Dogecoin'in değeri bugün yüzde 15,11 artışigösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,1423 Dolar, satış fiyatı 0,1422 Dolar oldu.
Bugün Dogecoin alış fiyatı 2,6544 satış fiyatı ise 2,6542 L oldu.
Ripple 1 Kasım Salı günü günü yüzde 0,17 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4594 dolar, satış fiyatı ise 0,4593 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,5724 TL, satış fiyatı ise 8,5705 TL oldu.
FED faiz toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.
FED faiz toplantısında alınacak olan FED faiz kararının, 2 Kasım saat 21.00'da açıklanması bekleniyor.
FED, 2022 içerisinde birçok kez faiz artırımı yaptı. Kasım ayında gerçekleştirilecek toplantıda da faiz artırımı yapılacağı öngörülüyor. Politika faizinin 75 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriyor.