Bitcoin ne kadar, kaç TL? 13 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin, Bitcoin geçtiğimiz gün 28 bin doların altını gördü. Kripto para piyasalarında yaşanan büyük düşüş sonrası Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları merak konusu oldu. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 13 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN KAÇ TL? 13 MAYIS 2022 CUMA

13 Mayıs Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 469.042,68, Bitcoin satış fiyatı ise 469.042,53 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin değeri, 13 Mayıs Cuma günü yüzde 8,34 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 30.362,68 , Bitcoin'in satış fiyatı 30.362,67 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri13 Mayıs Cuma günü yüzde 8,96 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 2.082,6300 satış fiyatı ise 2.082,6100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 13 MAYIS 2022 CUMA

13 Mayıs Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 32.172,4682 TL, satış fiyatı 32.172,1593 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 13 Mayıs Cuma günü yüzde 21,62 yükseldi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0917 Dolar, satış fiyatı ise 0,0916 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 13 MAYIS 2022 CUMA

13 Mayıs Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,4166, satış fiyatı ise 1,4150 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 13 Mayıs Cuma günü yüzde 21,73 yükseldi. Ripple alış fiyatı 0,4398 Dolar, satış fiyatı ise 0,4397 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 13 MAYIS 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7940 TL, satış fiyatı ise 6,7925 TL oldu.

