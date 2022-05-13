FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bitcoin ne kadar, kaç TL? 13 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 13 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

13.05.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ne kadar? sorusunun yanıtı en yüksek hacimli bu kripto para biriminin bir süredir devam eden sert düşüşü sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kripto paralar ile ilgili 13 Mayıs 2022 Cuma günü de internette araştırma yapılıyor. Peki Bitcoin ne kadar, kaç TL? 12 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto para piyasasında son durum haberimizde...

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 13 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin, Bitcoin geçtiğimiz gün 28 bin doların altını gördü. Kripto para piyasalarında yaşanan büyük düşüş sonrası Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları merak konusu oldu. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 13 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 13 MAYIS 2022 CUMA

13 Mayıs Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 469.042,68, Bitcoin satış fiyatı ise 469.042,53 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin değeri, 13 Mayıs Cuma günü yüzde 8,34 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 30.362,68 , Bitcoin'in satış fiyatı 30.362,67 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri13 Mayıs Cuma günü yüzde 8,96 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 2.082,6300 satış fiyatı ise 2.082,6100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 13 MAYIS 2022 CUMA

13 Mayıs Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 32.172,4682 TL, satış fiyatı 32.172,1593 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 13 Mayıs Cuma günü yüzde 21,62 yükseldi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0917 Dolar, satış fiyatı ise 0,0916 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 13 MAYIS 2022 CUMA

13 Mayıs Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,4166, satış fiyatı ise 1,4150 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 13 Mayıs Cuma günü yüzde 21,73 yükseldi. Ripple alış fiyatı 0,4398 Dolar, satış fiyatı ise 0,4397 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 13 MAYIS 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7940 TL, satış fiyatı ise 6,7925 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta! Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!
CHP'den yeni asgari ücret tablosu!CHP'den yeni asgari ücret tablosu!
Otomobil alacaklar bu kampanyalara dikkat!Otomobil alacaklar bu kampanyalara dikkat!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Türk lirası Ethereum Kripto para Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

250 bin dolardı, arttı! Çok tartışılan 'konutla Türk vatandaşlığı' kararı Resmi Gazete'de

250 bin dolardı, arttı! Çok tartışılan 'konutla Türk vatandaşlığı' kararı Resmi Gazete'de

İşte Türkiye'nin en yoksul şehri!

İşte Türkiye'nin en yoksul şehri!

Kripto piyasası neden düştü? Yatırımcılara uyarı!

Kripto piyasası neden düştü? Yatırımcılara uyarı!

Düşük faizli konut kredisi detayları belli oldu

Düşük faizli konut kredisi detayları belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Etkisini anında gösterir: Cinsel gücü artırır, iktidarsızlığı bitirir!

Etkisini anında gösterir: Cinsel gücü artırır, iktidarsızlığı bitirir!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.