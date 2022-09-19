Bitcoin ne kadar, kaç TL? 19 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple kaç TL/Dolar?

Bitcoin ve kripto para piyasalarında son durum merak ediliyor. 19 Eylül 2022 Pazartesi günü çok sayıda vatandaş arama motorlarında Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları ve kripto para piyasalarına ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Bitcoin ne kadar, kaç TL? 19 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları ve detaylar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Bitcoin bugün 347.996,74 TL alış, 347.996,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 6,09 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 18.815,72 , Bitcoin'in satış fiyatı 18.815,68 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 19 Eylül Pazartesi günü yüzde 10,06 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.308,6700 , satış fiyatı ise 1.308,6600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 24.203,8517 , satış fiyatı 24.203,6667 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 7,47 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0570 Dolar, satış fiyatı 0,0570 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,0548 , satış fiyatı ise 1,0546 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 19 Eylül Pazartesi günü günü yüzde 5,58 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3489 dolar, satış fiyatı ise 0,3488 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,4529 TL, satış fiyatı ise 6,4511 TL oldu.

