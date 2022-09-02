Bitcoin ne kadar, kaç TL? 2 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları!

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları 2 Eylül Cuma günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Kripto para piyasasında düşüş eylül ayına girerken de devam etti. Peki, Bitcoin ne kadar, kaç TL? İşte 2 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

BİTCOİN KAÇ TL? 2 EYLÜL 2022 CUMA

Bitcoin bugün 368.324,75 TL alış, 368.307,59 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 0,52 yükseldi. Bitcoin'in alış fiyatı 20.176,65 , Bitcoin'in satış fiyatı 20.175,71 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 2 Eylül Cuma günü yüzde 2,58 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.594,7800 , satış fiyatı ise 1.594,7700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 2 EYLÜL 2022 CUMA

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 29.112,7089 , satış fiyatı 29.112,5264 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 2,56 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0626 Dolar, satış fiyatı 0,0626 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 2 EYLÜL 2022 CUMA

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,1420 , satış fiyatı ise 1,1419 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 2 Eylül Cuma günü günü yüzde 2,23 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3338 dolar, satış fiyatı ise 0,3337 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 2 EYLÜL 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,0935 TL, satış fiyatı ise 6,0917 TL oldu.

