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Bitcoin ne kadar, kaç TL? 2 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları!

02.09.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 2 Eylül Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz'da para kazanan kripto para yatırımcıları geçtiğimiz ay elde ettikleri karı geri verdi. Kripto para piyasalarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Bitcoin ne kadar, kaç TL? İşte 2 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 2 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları!

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları 2 Eylül Cuma günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Kripto para piyasasında düşüş eylül ayına girerken de devam etti. Peki, Bitcoin ne kadar, kaç TL? İşte 2 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

BİTCOİN KAÇ TL? 2 EYLÜL 2022 CUMA

Bitcoin bugün 368.324,75 TL alış, 368.307,59 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 0,52 yükseldi. Bitcoin'in alış fiyatı 20.176,65 , Bitcoin'in satış fiyatı 20.175,71 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 2 Eylül Cuma günü yüzde 2,58 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.594,7800 , satış fiyatı ise 1.594,7700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 2 EYLÜL 2022 CUMA

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 29.112,7089 , satış fiyatı 29.112,5264 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 2,56 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0626 Dolar, satış fiyatı 0,0626 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 2 EYLÜL 2022 CUMA

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,1420 , satış fiyatı ise 1,1419 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 2 Eylül Cuma günü günü yüzde 2,23 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3338 dolar, satış fiyatı ise 0,3337 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 2 EYLÜL 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,0935 TL, satış fiyatı ise 6,0917 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin ripple
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