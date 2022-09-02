Bitcoin ne kadar, kaç TL? 2 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları!

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları 2 Eylül Cuma günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Kripto para piyasasında düşüş eylül ayına girerken de devam etti. Peki, Bitcoin ne kadar, kaç TL? İşte 2 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...
Bitcoin bugün 368.324,75 TL alış, 368.307,59 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri bugün yüzde 0,52 yükseldi. Bitcoin'in alış fiyatı 20.176,65 , Bitcoin'in satış fiyatı 20.175,71 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 2 Eylül Cuma günü yüzde 2,58 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.594,7800 , satış fiyatı ise 1.594,7700 Dolar oldu.
Bugün Ethereum'un alış fiyatı 29.112,7089 , satış fiyatı 29.112,5264 TL oldu.
Dogecoin'in değeri bugün yüzde 2,56 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0626 Dolar, satış fiyatı 0,0626 Dolar oldu.
Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,1420 , satış fiyatı ise 1,1419 TL oldu.
Ripple 2 Eylül Cuma günü günü yüzde 2,23 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3338 dolar, satış fiyatı ise 0,3337 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,0935 TL, satış fiyatı ise 6,0917 TL oldu.
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