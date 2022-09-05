Bitcoin ne kadar, kaç TL? 5 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları!

Bitcoin ve kripto para piyasaları 5 Eylül Pazartesi günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette kripto para piyasalarına ilişkin araştırma yapıyor. Peki 5 Eylül Pazartesi Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Bitcoin bugün 362.017,40 TL alış, 362.017,22 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 0,05 yükseldi. Bitcoin'in alış fiyatı 19.798,60 , Bitcoin'in satış fiyatı 19.798,59 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 5 Eylül Pazartesi günü yüzde 1,07 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.571,6000 , satış fiyatı ise 1.571,5900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 28.736,7060, satış fiyatı 28.736,5232 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 0,37 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0626 Dolar, satış fiyatı 0,0626 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,1443 , satış fiyatı ise 1,1441 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 5 Eylül Pazartesi günü günü yüzde 0,84 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3295 dolar, satış fiyatı ise 0,3294 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,0249 TL, satış fiyatı ise6,0231 TL oldu.

